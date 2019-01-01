الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في رحاب جامع المرابط بدمشق

الأحد, 10 تشرين الثاني 2019 الساعة 12:48 | شؤون محلية, أخبار محلية

الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في رحاب جامع المرابط بدمشق


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