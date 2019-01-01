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الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في رحاب جامع المرابط بدمشق
الأحد, 10 تشرين الثاني 2019 الساعة 12:48 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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