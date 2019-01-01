روحاني يعلن عن اكتشاف نفطي ضخم باحتياطي 53 مليار برميل

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد عن اكتشاف حقل نفطي ضخم في إيران تقدر احتياطاته المؤكدة بـ53 مليار برميل من الخام.

وذكر روحاني في كلمة أمام أهالي محافظة يزد وسط البلاد اليوم الأحد، أن الحقل المكتشف مساحته تبلغ 2400 كم مربع، ويقع بين مدينتي بستان وأميدية في إقليم خوزستان جنوب غرب البلاد، ويصل عمق الطبقات النفطية في الحقل إلى 80 مترا، مؤكدا أن الصادرات غير النفطية لإيران تزداد رغم العقوبات والصعوبات.

وأضاف أن "اكتشاف حقل النفط هو هدية صغيرة من الحكومة ووزارة النفط و الشركة الوطنية الإيرانية للنفط للشعب الإيراني العظيم .. اكتشاف حقل النفط يدل على أن إيران بلد غني".

ولفت الرئيس روحاني إلى أن اكتشاف حقل النفط هذا تم بفضل جهود الشركة الوطنية الإيرانية للنفط المبذولة منذ عام 2016 حتى الأسبوع الماضي، مشددا على أنه إذا استخرجت شركة النفط الإيرانية 1% من هذا الحقل فإن عائدات إيران من النفط ستزيد 32 مليار دولار.