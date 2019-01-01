احتجاجات عنيفة في جورجيا ضد عرض فيلم عن المثليين

جهينة نيوز:

قالت وزارة الداخلية الجورجية، إنها احتجزت 27 شخصا، خلال فعاليات احتجاج يوم الجمعة في باتومي وتبليسي، على العرض الأول لفيلم أثار ضجة كبيرة، عن راقصين من المثليين.

تم تنظيم الاحتجاجات على عرض الفيلم، من قبل المنظمة القومية المتطرفة "المسيرة الجورجية"، وشاركت فيها مجموعة من رجال الدين وبعض المواطنين المتدينين. وحاول المتظاهرون اجتياز طوق الشرطة واقتحام مباني السينما، حيث تم عرض الفيلم في مدينتي باتومي وتبليسي، ونتيجة لذلك وقعت صدامات مع الشرطة، ألقى المحتجون الزجاجات الفارغة باتجاه الشرطة وفجروا الألعاب النارية.

ويدور الحديث عن فيلم للمخرج ليفان أكين تحت عنوان "ورقصنا حينذاك" (Then We Danced)، وهو إنتاج مشترك لشركة Takes Film الجورجية والشركة السويدية French Quarter Film. وهذا الفيلم، مثل السويد في المنافسة للحصول على جائزة الأوسكار الأمريكية.

وتم تقديم العرض الأول بالفعل في مهرجان كان السينمائي، حيث احتل المرتبة السابعة بين أفضل عشرة أفلام. وحصل الفيلم على تراخيص للعرض في أكثر من 20 دولة.

نوفوستي