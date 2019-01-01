أبراج الأحد 10 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ١٠/ ٩: مراقب، تبدو احيانا خجول، موهوب بالعلوم، تعرف كيف تتكيف مع التميز، خالي من كل العداوات، تعمل للخير بذكاء وشجاعة، اتجاهك صحيح وبسرعة، تخصص وقت للهوايات مفضلة، تجد حل للازمات، قادر على القيادة، روابطك عائلية جيدة، الأيام القادمة قد تجد نفسك في موضع قوة وقادر على فرض ارائك، ذبذبات قوية تجعلك تلعب دور وسيط في محيط الاجتماعي أو المهني، للبعض ارتقاء وسفر، للبعض صفقات تجارية، تطوير اعمال وجني أرباح، للبعض عقارات، البداية من شهر ١١ و١٢.

الحمل: القمر ببرجك حتى اخر الليل، فرص النجاح تزداد، يتحسن وضعك تدريجيا تعيش احداث غير متوقعة، تغيير ايجابي يطرأ على حالتك على عكس ما عانيت، تفاجئ المحيط بالحصول على تغيير إيجابي يطرأ على حالتك، تستطيع تنفيذ مخططاتك التي تعطلت وتعود لممارسة نشاطاتك، لا تنسى ان القمر ينتقل إلى برج المال

الثور: عرضة للنسيان، انتبه لحاجياتك الخاصة، نهار سلبي، ينال التعب النفسي منك اخلد للراحة وابتعد عن اجواء العمل قدر الامكان، النوم يساعد على استرجاع العافية، بالمثابرة تستطيع التغلب على الصعاب، اعتمد الدبلوماسية بينما يصل القمر لبرجك

الجوزاء: نهار لمصلحتك، تتجه انظارك نحو اصدقاؤك، تدعم نشاطاتك الاجتماعية، بوم للتفاهم والتواصل مع الاخرين، يحلو معك تبادل وجهات النظر وتلتقي بعدد من الاصدقاء، تعيش تجربة عاطفية، التساؤلات تتركها لانك ستفهم لغة العيون، كن حذرا مساء، لا تفرض سيطرتك على الاصدقاء، امنياتك تتحقق ببحر النهار لكن آخر الليل تسوء

السرطان: يوم للعمل، ينصب اهتمامك على تحمل المسؤولية، يجب ان تستدرك العمل بحنكة حتى تفوت على خصومك ما يخططون، حاول ان تقترب من المعنين عنك واعمل بأمانة حتى لا يوقع احد من محيطك يوقع بينكم، السبب يعود لانجازاتك التي تحققها، الجو ملبد بغيوم الغيرة والحسد، يوم لامتحان لك حسب عمرك، انتبه لسمعتك الطيبة ومكانتك، يوم جيد للدعوات والعزائم

الأسد: تتجه انظارك للاوراق الادارية وغيرها، تستشير أهل الاختصاص، تظهر مسائل فيها حلول مشاكل، تنفرج اساريرك الحظوظ داعمة، تغيير مفاجئ وملائم يحصل لك في إطار عملك، يوم مناسب للانطلاق بجديد، قد تكون في طريق سفر بعيد او تكثر اتصالاتك ولقاءاتك

العذراء: حاذر من اهمال الاوراق الادارية واستشر اهل الاختصاص، تظهر مسائل مالية ارثية او مصرفية ضمن معاملات ادارية لا تتذمر ولكن ابحث عن قواسم مشتركة، تسوية ترضي الجميع نهارك يحمل نقاشات مالية وللبعض اتفاق مفيد وباخر الليل حظوظ

الميزان: تاخذ!الشراكة دور ايجابي، بدأت حياتك الاجتماعية بالصخب، حاول تعزيز الروابط الاجتماعية والتحالفات على انواعها، ترتبط بمواقف حساسة وقلق على صحتك

العقرب: لا تشتكي حتى لو تعرضت للضغط في العمل فقط استمع لصوت الصادر من داخلك، دنيا يوم الك ويوم عليك لذلك عدم قدرتك على انجاز الكثير من الأعمال يترك انعكاس سلبي على صعيدك نفسي وجسدي، قد تشعر بضيق الصدر نتيجة الإرهاق خاصة اذا اضطريت للعمل بساعات إضافية وتنقل من حال إلى حال لذلك اعتمد اسلوب منظم وانتبه على صحتك حتى تصل الى تفوق بمشاريعك.

القوس: الجو صافي ترغب بتوسيع دائرة معارفك، انت بحاجة للتمتع بالحياة وتشعر بقوة العاطفة ويسير الحظ لجانبك على صعيد العمل والعاطفة، يصعب عليك تفسير الشارات الايجابية التي تنهال عليك، وتشكل حوافز وتدفع بمصالحك، تعرف كيف تتمسك بمصالحك، للبعض فرحة بالتقرب من الاولاد او يسمع خبر معهم، صوتك مسموع ومحظوظ

الجدي: ينصب اهتمامك على أمور عائلية تواجه ملاحظات مع أحد أفراد عائلتك أو أحد جيرانك لا تفقد السيطرة على اعصابك وتستخدم اسلوب رخيص في الرد على الانتقادات من جهة أخرى ينصحك الفلك بتجنب التعامل بالعقارات البيع والشراء منزل أو سيارة ولا تلزم نفسك بأي عقد عقاري، آخر الليل الحظ لك٣د

الدلو: تعرف كيف تستفيد من هذا اليوم وتستغله وتحقق هدف على صعيد عمل او تنقل او سفرة قصيرة وتجد مساعدة بتدبير اجراءاتك الضرورية، كن اجتماعي ولا تتردد، جيد لمتابعة دراسة او موضوع علمي، انتبه من دخول اماكن مزدحمة والاماكن المجهولة، مرتاح بمشاعرك ولديك حب، اخر الليل عرقلات

الحوت: تنشغل بالامور المالية والممتلكات الشخصية، قد تتعرض لضغوطات تشعرك بالارباك وتحتار في اختيار حلول تساهم في معطيات ترفع من امورك المالية، تفكر بقرض مالي او تفكر بعدد الفواتير المستحقة، للبعض شراء حاجيات تعتبر من الكماليات، لا تنسى الانتباه لصحتك، انتبه من المصاريف والنفقات، والبحث في الامور المالية، لا تتحفظ او تتهرب من واجباتك، اخر الليل حركة