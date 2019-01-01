السيد الحوثي: صمود شعبنا كل هذه السنوات نصر من الله وبشارة لحسن العاقبة

جهينة نيوز:

حيا قائد انصار الله السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي الحضور المشرف والكبير لأبناء الشعب اليمني، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات.

وقال “حضوركم المشرف يعبر عن الفرح والابتهاج والسرور بولادة سيدنا وقائدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله”.

وأوضح السيد الحوثي أن الشعب اليمني بحكم انتمائه أدرك أهمية مناسبة المولد النبوي الشريف وما تمثله من فرصة كبيرة في ظل وضع حساس تعاني فيه الأمة من مشاكل كبيرة، مشيرا إلى أن قوى الاستكبار سخرت وتسخر كل إمكاناتها في سبيل تعزيز سيطرتها على الشعوب وتعتمد على التضليل وتقويض القيم والأخلاق.

ودعا ” شعوب أمتنا إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع مشاكلها بما لا يحدث ثغرة للأعداء كما يحدث في العراق ولبنان، موضحا أن الفرح والارتياح الأمريكي والإسرائيلي لما يحدث في العراق ولبنان يكشف طبيعة موقفها ودورها في هذه الأحداث”.

وقال إن” من يسعى بالحروب والحصار إلى التحكم بنا وإخضاعنا فهو يسعى للمستحيل، وعاقبة أمره الخسران، ونحن نمد أيدي الإخاء والسلام لكل أمتنا، ومن يعادينا يتحمل هو المسؤولية لخياره الخاطئ وقراره الظالم”.

ونصح قائد الثورة دول تحالف العدوان بوقف عدوانها وحصارها، مؤكدا أن الشعب اليمني لن يتراجع عن مسيرته التحررية حتى يتحقق له استقلاله التام.

كما دعا النظام السعودي الى وقف عدوانه وحصاره، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر وعواقب كبيرة في حال استمر في عدوانه وحصاره.

ولفت إلى أن “استمرار العدوان معناه أن نستمر في تطوير قدراتنا العسكرية وتوجيه أقسى الضربات وهذا حق مشروع”.

وأكد السيد عبد الملك أن الشعب اليمني لن يتراجع عن موقفه تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والموقف الحاسم من “إسرائيل” كعدو للأمة الإسلامية، وموقفه المناهض للسياسات الأمريكية مشيرا الى أن الشعب اليمني لن يتردد في إعلان الجهاد ضد العدو الإسرائيلي وتوجيه أقسى الضربات ضد الأهداف الحساسة في كيان العدو إذا تورط العدو في أي حماقة ضد شعبنا.

ودعا قائد الثورة الدولة إلى السعي للمزيد من تحقيق العدالة والأمن والاستقرار وتصحيح الوضع في السجون ومعالجة مشاكل السجناء، داعيا في الوقت نفسه الشعب اليمني العزيز إلى الاستمرار في مسيرة التحرر والاستقلال والحفاظ على وحدة الصف والسلم الاجتماعي ورعاية الفقراء والمساكين.

ولفت إلى أن قوى العدوان والاحتلال أقدمت على سرقة أكثر من 120 مليون برميل من النفط من المناطق المحتلة منذ بداية العدوان.

وقال السيد عبد الملك” إن صمود شعبنا كل هذه السنوات نصر من الله تعالى وبشارة على حسن العاقبة، وإن شعبنا في موقف الحق ويمتلك القضية العادلة وعاقبة الصمود والثبات هي النصر الموعود الذي وعد الله به.

وختم السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي خطابه، بمخاطبة المشاركين في ساحات المولد بالقول ” نفسي وروحي لكم الفداء وبارك الله فيكم على هذا الحضور المشرف”.

المسيرة