تظاهرة بريف رأس العين احتجاجاً على سرقة إرهابيي أردوغان ممتلكات المدنيين ونهب خيراتهم

جهينة نيوز:

خرج أهالي قرية الدويرة في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي بمظاهرة تندد بأعمال السرقة والنهب التي تمارسها المجموعات الإرهابية التي تعمل تحت إمرة قوات الاحتلال التركي بحق الممتلكات الخاصة والعامة في المنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن العشرات من أهالي قرية الدويرة جنوب مدينة رأس العين خرجوا في مظاهرة احتجاجا على أعمال السرقة والنهب التي تقوم بها المجموعات الإرهابية التابعة لنظام أردوغان ورددوا شعارات وهتافات تدعو إلى طرد الإرهابيين وقوات الاحتلال التركي من الأراضي السورية.

وعمدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها أمس إلى سرقة محولات الكهرباء في قرى الصالحية وملا نوري والسودة والمناجير بريف رأس العين.