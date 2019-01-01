وحدات الجيش تحرر قرية أم شعيفة بريف رأس العين من الاحتلال التركي

جهينة نيوز:

حررت وحدات الجيش العربي السوري اليوم قرية أم شعيفة في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي من قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بعد اشتباكات عنيفة.

وخاضت وحدات الجيش اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ضد قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين في قرية أم شعيفة بريف رأس العين وانتهت بتحرير القرية وملاحقة فلولهم باتجاه قرية المحمودية.

وذكرت سانا أن طاقم أخبار السورية المكون من الزملاء فاضل حماد والمصورين وليد ابراهيم ومحمد الخالد أصيبوا بشظايا قذيفة دبابة خلال تغطية اشتباكات الجيش العربي السوري مع قوات الاحتلال التركي ومرتزقته في القرية.

وخلال الأيام الماضية وصلت تعزيزات عسكرية إلى وحدات الجيش العربي السوري المنتشرة في ريف تل تمر في كل من باب الخير في ناحية أبو راسين والفيصلية والمناخ والمحمودية على محور تل تمر- رأس العين وذلك بعد انتشار وحدات من الجيش على الشريط الحدودي مع تركيا بدءا من مدينة القامشلي باتجاه مدينة المالكية شرقا وعلى امتداد نحو 60 كيلومترا لتوفير الأمان والحماية للمواطنين.

وكان أصيب أمس 10 مدنيين بالاختناق جراء إطلاق عناصر دوريات تركية كانت برفقة الدوريات الروسية الغاز المسيل للدموع على الأهالي الذين خرجوا احتجاجا على مرورها في منطقة الجوادية بريف الحسكة في حين أقدمت على اختطاف ثلاثة شبان من قرية تل جما بريف رأس العين فيما استشهد مدني نتيجة التعذيب الذي تعرض له من قبل قوات الاحتلال ومرتزقته الإرهابيين.