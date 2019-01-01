الولايات المتحدة.. اتهام مهندس بتسريب معلومات حساسة إلى طهران

جهينة نيوز:

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مهندس إيراني مقيم في أراضيها بتهمة تسريب معلومات تكنولوجية حساسة إلى شقيقه في الجمهورية الإسلامية، والذي يعد على صلة ببرنامج طهران النووي.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن المهندس أمين حسنزاده (42 عاما) المقيم في مدينة يبسيلانتي بولاية ميشيغان مثل أمام محكمة في مدينة ديترويت الأربعاء الماضي، ورفضت المحكمة أمس الجمعة الإفراج عنه بشروط، خوفا من أنه سيحاول الهروب من البلاد.

ويصر المدعون الفدراليون على أن مهندس الكهرباء الذي وصل إلى الولايات المتحدة عام 2010 تولى في يناير 2015 وظيفة في شركة بديترويت لم يكشف عن اسمها، وسلم خلال عام إلى شقيقه المتواجد في إيران مئات الملفات التي تضم معلومات حساسة عن مشروع سري يشمل حواسيب متطورة للصناعات الفضائية.

وأشارت الدعوى إلى أن حسنزاده خدم قبل وصوله إلى الولايات المتحدة في الجيش الإيراني، وكان يعمل في شركة مرتبطة بقسم الصواريخ المجنحة في منظمة صناعات الطيران الإيرانية الحكومية، فيما عمل شقيقه سيناء (Sina) في عدة شركات على صلة ببرامج إيران العسكرية، ويعتقد أن إحداها أسهمت في أنشطة طهران النووية.