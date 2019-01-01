شركة كهرباء الحسكة تنجز أعمال إصلاح خطوط الكهرباء المغذية لمحطة مياه آبار علوك

جهينة نيوز:

أنهت الورشات الفنية التابعة للشركة العامة لكهرباء الحسكة إصلاح خطوط الكهرباء المغذية لمحطة مياه آبار علوك بريف مدينة رأس العين لتبدأ المحطة بتعبئة خزانات المياه لضخها باتجاه مدينة الحسكة لاحقا.

وذكر مدير عام الشركة المهندس أنور العكلة في تصريح لمراسل سانا أن الورشات أنجزت إصلاح وصيانة خطوط الكهرباء 20 ك. ف المغذية لمحطة مياه علوك عن طريق محطة كهرباء الدرباسية والتي خرجت من الخدمة نتيجة العدوان التركي ومرتزقته من الإرهابيين مؤخرا.

وبين العكلة أن 14 بئرا من آبار المحطة هي في الخدمة حاليا فيما لا تزال 16 بئرا خارج لخدمة نتيجة سرقة محولتين كهربائيتين وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لهما من إرهابيي النظام التركي.

ولفت العكلة إلى أن ورشات شركة الكهرباء تمكنت من الوصول إلى بقية الآبار في المحطة المتوقفة عن الضخ ويجري العمل على اتمام عملية إصلاحها لوضعها في الخدمة وتأمين مياه الشرب للمواطنين.

يشار إلى أن محطة مياه آبار علوك تضم 30 بئرا تغذى مدينة الحسكة والريف الغربي بكمية مياه تقارب 175 ألف متر مكعب يوميا.