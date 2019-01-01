بعد شبكات الـ5G للإتصال.. الصين تطلق مشروع الجيل السادس!

جهينة نيوز:

أطلقت الصين رسمياً، عمليات بحث وتطوير من أجل إنجاز الجيل السادس من شبكات الإتصال. وأكّدت وزارة العلم والتكنولوجيا الصينية أنها “ستعتمد على مجموعتي عمل واسعتين من أجل تطوير الجيل الجديد من الإتصالات”.

وستضم المجموعة الأولى القطاعات الحكومية المسؤولة عن استشراف الطريقة التي سيجري بها تطوير شبكة الجيل الخامس، في حين أنّ المجموعة الثاني ستتألف من 37 جامعة ومعهداً علمياً ومقاولة، وهذه الجهات ستعمل على الجانب التقني لعمل شبكة الجيل السادس.

وفي السياق، قال نائب وزير العلم والتكنولوجيا وانغ شي: “الطريق ما يزال طويلاً أمام شبكة الجيل السادس، لأن المشروع في مرحلة أولية، كما أن المسار التقني لم يتضح بعد، فيما لم يجر رسم المعالم والعناصر الأساسية حتى الآن”.

وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بدأت شركات “شاينا موبايل” و”شاينا يونيكوم” و”شاينا تيليكوم”، تقديم الخدمات بأسعار تبدأ من 128 يوان (ما يعادل 18 دولاراً) وحتى 599 يوان شهرياً.

ونهاية العام الحالي، فإنه من المتوقع أن يتم تشغيل أكثر من 130 ألف محطة اتصال للجيل الخامس في الصين، لتقديم تغطية أوسع ودعم أفضل لشبكة الجيل الخامس.

وكالات