أوكرانيا تعلن بدء سحب قواتها على خط الجبهة في شرق البلاد

جهينة نيوز:

أعلن الجيش الأوكراني اليوم أنه بدأ سحب قواته من قطاع أساسي في شرق البلاد تمهيدا لعقد قمة للسلام حول الوضع في إقليم دونباس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول في الجيش الأوكراني بوغدان بوندار قوله إن “سحب القوات والاسلحة بدأ بين قريتي بيتروفسكي وبوغدانيفكا شرق أوكرانيا”.

وهذه المرحلة هي الثالثة المقررة من انسحاب القوات الأوكرانية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية والتي كانت يجب أن تتم يوم الاثنين الماضي بين قريتي بيتروفسكي وبوغدانيفكا في منطقة دونيتسك ولكنها أرجئت إلى الجمعة بسبب إطلاق نار في قطاع فصل القوات.

وجرت العمليتان الأولى والثانية لانسحاب القوات من خطوط الجبهة في حزيران وتشرين الأول الماضيين.

إلى ذلك أعلن ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية لدى المركز المشترك لرصد وتنسيق وقف إطلاق النار للصحفيين اليوم إن دونيتسك أكملت سحب وحداتها من ثلاث مناطق هي بيتروفسكي وزولوتو ولوغانسك في دونباس كما هو مقرر مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بذلك.

وتشهد منطقة دونباس منذ نيسان عام 2014 نزاعا بين جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد من جهة والقوات الأوكرانية من الجهة الأخرى.