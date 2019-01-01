سورية وكوبا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

جهينة نيوز:

عقد الوفد السوري المشارك في أعمال معرض هافانا الدولي السابع والثلاثين لقاءات مع مسؤولين اقتصاديين كوبيين الليلة الماضية حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأعرب أورلاندو غيجين هرنانديز رئيس غرفة تجارة جمهورية كوبا خلال لقائه الوفد السوري عن سعادته بمشاركة سورية في هذا المنتدى الاقتصادي المهم مؤكداً أن الحضور السوري في معرض هافانا الدولي خير دليل على أن سورية تستعيد عافيتها اقتصاديا بعد الحرب التي تعرضت لها.

ولفت إلى أن هذه المشاركة يمكن أن تفتح المجال لإمكانية توسيع العلاقات بين البلدين والتبادل التجاري وخصوصا أن سورية وكوبا تربطهما علاقات صداقة قوية وتاريخية.

بدورها شددت ريتزي غونزاليز ميريت المديرة العامة لشركة حمضيات الكاريبي على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التبادل التجاري.

من جهته أكد سفير سورية في كوبا الدكتور ادريس ميا أن المشاركة السورية في معرض هافانا الدولي تعكس إرادة البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يتعرض فيها البلدان إلى حصار جائر من قبل الولايات المتحدة وأطراف أخرى.

عضو وأمين سر غرفة تجارة ريف دمشق محمد خير سريول أشار إلى أن المشاركة السورية تمثلت بعرض عدد من المنتجات الوطنية مؤكدا أنه تم الاتفاق على تبادل السلع بين البلدين لكسر الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وافتتحت يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة الكوبية هافانا أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمعرض هافانا الدولي بمشاركة سورية.