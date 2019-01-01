لافروف: حققنا تقدما كبيرا في العملية السياسية للتسوية السورية

جهينة نيوز:

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنه تم إحراز تقدما كبيرا في العملية السياسية للتسوية السورية.

وقال لافروف ردا على سؤال حول كيفية تقييم سير عملية التسوية السياسية في سوريا، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأرمنية ميديماكس، "تم إحراز تقدما كبيرا في هذا الاتجاه".

وأكد لافروف، أن تنسيق أستانا (روسيا وتركيا وإيران) لعب الدور الرئيسي في هذه القضية.

هذا وتم إقامة أول اجتماع للجنة الدستورية السورية في جنيف في 30 تشرين الأول، شارك فيه ممثلون عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. ويذكر أن إقامة الاجتماع اتخذ بعد نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في كانون الثاني 2018، وآنذاك بدأ الحوار المباشر بين الجهات المختلفة السورية لمناقشة الدستور السوري".

كما أشار وزير الخارجية الروسي إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها عقب المحادثات بين قادة روسيا وتركيا في سوتشي في 22 تشرين الأول، بما في ذلك المذكرة الروسية التركية، والتي كانت خطوة مهمة نحو استعادة وحدة أراضي سوريا.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، مذكرة تفاهم من 10 نقاط، عقب ست ساعات من المفاوضات، وصفها بوتين بـ "المهمة جداً، إن لم تكن بالغة الأهمية، لإنهاء وضع متوتر جدا ‬‬على الحدود السورية التركية".