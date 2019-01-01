ما تبقى من ارهابيي "داعش" في سورية يبايعون خليفة "البغدادي"!

جهينة نيوز:

أعلن المتبقون في سورية من ارهابيي تنظيم "داعش" بيعتهم لزعيمهم الجديد "أبي إبراهيم الهاشمي" بعد مقتل "أبي بكر البغدادي" الشهر الماضي.

وأفادت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الارهابي ببيعة مسلحي التنظيم في ما تسميه "ولاية حمص" و"ولاية حوران" جنوب سورية للزعيم الجديد "الهاشمي".

وكانت أمريكا أعلنت مقتل زعيم التنظيم البغدادي، في عملية إنزال نفذتها في منطقة باريشا في ريف إدلب شمال سورية، في 26 تشرين الأول الماضي.

وسبق أن أكد التنظيم مقتل قائده البغدادي وإعلان تنصيب "الهاشمي القرشي" زعيما جديدا خلفا له، متوعدا بعمليات ثأرية.

وبحسب وكالة أعماق فمنذ تنصيب الزعيم الجديد، تابع التنظيم عملياته في جميع مناطق تواجده في سورية إلى جانب مازعم انها بيعات جديدة للهاشمي في كل من سورية والعراق وبلدان عربية وإفريقية.

كما زعم التنظيم الارهابي انه نفذ "37 عملية خلال الأسبوع الماضي في سورية، زعم انها أسفرت عن مقتل وإصابة 59 من افراد الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" الموالية للاميركان، في مناطق شرقي الفرات وغربه".