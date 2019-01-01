تركيا تزعم انها حققت انتصارا عسكريا ودبلوماسيا في سورية

جهينة نيوز:

زعم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم السبت​ أن تركيا تمكنت من تحقيق انتصار على الصعيدين العسكري والدبلوماسي في ​سوريا​ عبر إفشال خطة إنشاء ممر إرهابي في القسم الشمالي.

وقال أوغلو نقلا عن سبوتنيك أن "​تركيا​ استطاعت خلال الفترة الماضية عبر جهودها العسكرية والدبلوماسية، إحباط مؤامرة كبيرة في سورية" حسب تعبيره.

وأشار أوغلو قائلا: "إننا قلبنا الطاولة على رؤوسهم، ولم يقتصر الأمر على الإرهابيين فحسب، وإنما قلبنا هذه المؤامرة على رؤوس الراغبين بإنشاء دويلة إرهابية".

وتابع أوغلو إلى أن "الهلال الأحمر التركي قدّم ​مساعدات​ إنسانية لقرابة 30 ألف شخص في منطقتي ​تل أبيض​ و​رأس العين​ شمالي سورية وأن المنظمة تقدم خدمات صحية لأهالي تل أبيض بطاقم طبي مؤلف من 16 طبيبا".