تركيا تزعم انها حققت انتصارا عسكريا ودبلوماسيا في سورية

جهينة نيوز:
زعم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم السبت أن تركيا تمكنت من تحقيق انتصار على الصعيدين العسكري والدبلوماسي في سوريا عبر إفشال خطة إنشاء ممر إرهابي في القسم الشمالي.
وقال أوغلو نقلا عن سبوتنيك أن "تركيا استطاعت خلال الفترة الماضية عبر جهودها العسكرية والدبلوماسية، إحباط مؤامرة كبيرة في سورية" حسب تعبيره.
وأشار أوغلو قائلا: "إننا قلبنا الطاولة على رؤوسهم، ولم يقتصر الأمر على الإرهابيين فحسب، وإنما قلبنا هذه المؤامرة على رؤوس الراغبين بإنشاء دويلة إرهابية".
وتابع أوغلو إلى أن "الهلال الأحمر التركي قدّم مساعدات إنسانية لقرابة 30 ألف شخص في منطقتي تل أبيض ورأس العين شمالي سورية وأن المنظمة تقدم خدمات صحية لأهالي تل أبيض بطاقم طبي مؤلف من 16 طبيبا".