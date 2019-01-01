الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا خارج القضبان

جهينة نيوز:

أصدرت محكمة في البرازيل حكما بإطلاق سراح الرئيس البرازيلي الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، المدان في قضايا فساد ينفي ارتكابه لها، وكان قدم فريق الدفاع التابع له العديد من الطعون ضد حكم المحكمة دون أن ينظر فيها.

و خرجت حشود غفيرة من البرازيليين لاستقبال الرئيس البرازيلي الاسبق دا سيلفا.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأسبق بجولة في البلاد، يلقي خلالها خطابات أمام مؤيديه في مختلف أنحاء البرازيل.

و يذكر انه قبل شهرين اختار لولا دا سيلفا اختار البقاء خلف قضبان زنزانته بدل التقدم بطلب لإكمال عقوبته في سجن منزلي، مؤكدا براءته.

و في اول تعليق فينزويلي هنأ الرئيس نيكولاس مادورو الرئيس دا سيلفا و كتب في تغيردة على تويتر أهنأ اخي و صديقي دا سيلفا الذي سيكون مجدداً في الشوارع لقيادة الشعب الى العدالة.