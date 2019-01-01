أبراج السبت 9 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٩/ ١١: تتمتع بشخصية لبقة مفرطة الذكاء لبقة تتميز بعمق التفكير، لا تعبر عن رأيه الحازم الا بعد تفكير عميق، يعتمد على نفسه اعتماد كلي حتى يؤول به الامر الى العزلة او العناد، طبيعة متفائلة يدأب بالعمل، ويميل الى الصمت والاستبطان الفكري والعاطفي الاشهر القادمة اتصالات مهمة، لقاءات، تعزيز الجانب الفكري، تعامل بالعقارات، بيع او شراء منزل او سيارة او تعديل على الديكورات، ارتباط للبعض او شراكة عمل للبعض

الحمل: القمر ببرجك تتكلف بمهمة، نهارك فيه طاقة، وبداية جديدة او خبر حاول ان تتحرك بمهارة وتكون الاول في الوصول لهدفك، احتمال تروج لاعمالك كن جريء نهارك يحمل انطلاقة، كون القمر ببرجك توازن بين ذاتك وبين الحكم على الناس، مسيطر على زمام الامور، تحكم على بعض الامور

الثور: تاخذ نفس طويل، وابتعد عن التوترات، حاذر من الفشل والسرقة، فترة فاشلة لا تدخل باليأس وتسبب لنفسك الارهاق، اليوم فارغ من اي حماية لكن يجب ان تتصرف بصبر ورصانة كي لا يساء فهمك، اهتم بصحتك

الجوزاء: نهارك يحمل لك لقاءات وانضمام لمجموعة، تقوم بعدة دعوات ولقاءات، تلتقي بصديق مخلص قديم ينقذك، اليوم متفائل وداعم لخطواتك، مستعد لاعادة النظر ببعض الاخطاء ولطي صفحة الماضي مع الاصدقاء، اطلب امنية تتحقق، يلتف الاصدقاء حولك وتميل لهواية جديدة

السرطان: يبدأ نهارك المهني مسيطر ويطل على كثير من الاعمال، تتفاجأ بتغييرات تتعلق بصعيد عملك، هذه الفترة لامتحان مواهبك، عالج وضعك بحذر وكن حكيما واعط صورة جميلة، تاكد من احكامك وصيتك الطيب، ساعد احد بالمهنة او بالبيت، تواجه صعوبة اليوم

الأسد: يبدأ نهارك بعروض وفكر، لا تتسرع بعروض مهمة، ترغب بتطوير ذاتك، تعتني بمستواك الثقافي والمهني، قوة حدسك تزيدك قوة في التعمق بالامور الغامضة، يوم للاخبار من بعيد وتستقبل زوار لمسافات بعيدة، يوم للاوراق والتحركات، وتكلف محامي لمساعدتك بحث عن المغامرات، اختبار لمعتقداتك، يوم جيد للاتصالات

العذراء: ترتفع معنوياتك وتحصد نجاحا باهرا، قدم مساعدة للزملاء، تشارك بورشة عمل، تنجح باطلاق حملة ترويجية، فواتير استحقاقات، تعويض، تمويل، نهارك قاسي وتتحرك تحرك جديد، مهتم بأمر اداري او قانوني وتنشغل بمسائل قانونية

الميزان: تركز على الشراكة، تخطط لتحقيق كثير اليوم، فاوض وحاور بهدوء، ابتعد عن اي حساسية، لقاء يسبب لك توتر وتفشل بسبب عنادك، حاول ان تجد قاسم مشترك، اليوم صعوبة في فهم الزوج او الزوجة، يوم

مناسب لتفاوض شريكك العاطفي او العملي، عقد عمل للبعض، تنجح بتلطيف الاجواء ويرتفع رصيدك العاطفي والشخصي عرقلة ومسؤوليات

العقرب: لقاء وحركة تواصل مع محيطك تنجح بالابحاث والدراسات، الاعمال تتراكم عليك، نظم وقتك حتى تتفادى تزامن الاعمال، ضغوط متنوعة تتراوح بين مسائل شخصية وعملية، بامكانك التعويض بالطلب من صديق لتنهي المهم من اعمالك، ولا تنسى صحتك

القوس: تسجل نقاط لصالحك، تكون من المحظوظين وتتحكم بامور وضع وترتفع نسبة النجاح وتمارس نشاط فني مع الاحبة وتقضي وقت جميل لتملأ فراغك، تخلص من الطاقة السلبية واتجه نحو تطهير نهارك، تشعر بالسعادة ومن الصعب ان تعيش وحيدا، تسجل اختلاط نحو الافضل، اهتمام بالاولاد او الزوار

الجدي: تركيزك على العائلة وتهتم بمتطلبات العائلة ويحمل لك جدل وعرقلة تتعلق باحد افراد العائلة، كن متلهفا للاهتمام باوضاعك الشخصية او العائلية، اليوم يناسبك، تصالح وتلطف الاجواء حتى لو كان هناك توتر عائلي، تشعل النار حولك، الطاعة والولاء لعائلتك، عزز العلاقة مع افراد العائلة

الدلو: نسبة النجاح وتتألق، تتمتع بشخصية ساحرة ومعنويات عالية، فترة مناسبة لمصالحات وتسوية، لن يخيب ظنك، يوم جيد لتواجه المناسب وتعزز الروابط الاجتماعية وفترة ايجابية توظفها لصالحك، الحركة لك، على الاتصال، تعبر عن نهارك بايجابية، نهار جيد لامتحان ومعاملة ايجابية، رسالة تحمل لك خبر مفرح

الحوت: تشعر بالطمأنينة والراحة وقد تلتقي أشخاص ذوي نفوذ باتصالات ناجحة، روج لأفكارك لا تتردد وتضيع الوقت، فترة حافلة بالنشاطات الروتينية والطارئة، ممكن تحديات او حلول مقبولة بخصوص مال وكسب، حضر تحضير مسبق بالمسائل المالية، اهتمام بمسائل مالية، بداية لانطلاقة ناجحة او عروض مغرية