عشرات الاصابات بقمع الاحتلال متظاهري العودة شرق قطاع غزة

جهينة نيوز:

أصيب 68 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في الفعاليات التي تنظمها الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، قرب السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة الأراضي المحتلة عام 1948.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب وصل "قناة فلسطين اليوم، إن "الطواقم الطبية تعاملت مع 68 إصابة مختلفة شرقي القطاع غزة، منها 26 بالرصاص الحي"، فيما لم توضح طبيعة بقية الإصابات.

وتوافد مئات الفلسطينيين، اليوم،في الأسبوع الـ 82 لمسيرات العودة نحو مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات جمعة "مستمرون" التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

ويشارك فلسطينيون منذ مارس/آذار 2018، في مسيرات العودة؛ للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع جيش الاحتلال المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

فلسطين اليوم