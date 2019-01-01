قوات الاحتلال تعتقل فتى وتصيب والدته برأسها في العيسوية شرق القدس

الجمعة, 8 تشرين الثاني 2019 الساعة 20:32 | سياسة, عربي

قوات الاحتلال تعتقل فتى وتصيب والدته برأسها في العيسوية شرق القدس

جهينة نيوز:

ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء اليوم الخميس فتى واصابة والدته بجراح خلال مواجهات في القدس المحتلة.

واشار المصادر المحلية ان قوات الاحتلال اقتحمت منزل يعود لعائلة درباس في العيسوية شرق القدس المحتلة، موضحةً ان القوات الإسرائيلي طالبت بضرورة تحرير بطاقة هوية للوالدين في اعقاب اعتقال احد ابنائهم دون أي سبب.

وذكرت المصادر المحلية ان مواجهات عنيفة اندلعت في المكان بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين، لحظة اعتقال الفتى، ما ادى لإصابة والدته في الرأس.

يشار إلى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت اقتحامات عديدة منذ صباح اليوم الخميس، وعمدت إلى نصب العديد من الحواجز في شوارع العيسوية شرق القدس المحتلة.

فلسطين اليوم


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