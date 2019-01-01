إيران تسقط طائرة اسرائيلية

جهينة نيوز:

و كشف المحلل السياسي الايراني امير موسوي ان المعلومات الاولية بخصوص الطائرة المسيرة تدل على علاقة لكيان الاحتلال الاسرائيلي بهذه الطائرة.

و كتب موسوي على صفحته على تويتر"منظومة “مرصاد” متوسطة المدى التابعة للجيش الإيراني أسقطت طائرة مسيرة فجر اليوم في سماء ميناء “ماهشهر” على مياه الخليج الفارسي جنوب غرب إيران. وقد تم جمع أشلائها من أعماق المياه والمؤشرات الأولية تدل على أنها تابعة للكيان الصهيوني."

و كانت ايران قد اسقطت فجر اليوم الجمعة طائرة مسيرة بمنظومة دفاع جوي أيرانية الصنع في منطقة ماهشر, و في اول تعليق امريكي على اسقاط الطائرة المسيرة نفى البنتاغون أن تكون الطائرة من عتاد الجيش الامريكي.