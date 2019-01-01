البنتاغون ينفي ان تكون الطائرة التي اسقطتها إيران امريكية

جهينة نيوز:

نفت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صادر اليوم الجمعة، تقارير تفيد بأن القوات الإيرانية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع تويتر: "التقارير التي تزعم اسقاط طائرة مسيرة أمريكية غير صحيحة. إذا أُسقطت طائرة مسيرة في نطاق مسؤولية القيادة المركزية فإنها ليست من عتاد وزارة الدفاع".

ومن جانبه أعلن قائد قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش الايراني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الطائرة المسيرة الأمريكية التي تم اسقاطها فجر الجمعة، أسقطت بمنظومات محلية للقوة الجوية للجيش المنتشرة في منطقة ماهشهر العامة بتوجيه شبكة موحدة لمقر الدفاع الجوي.