حرائق الغابات تهدد أستراليا والسلطات تطالب السكان بالبحث عن ملاذ

جهينة نيوز:

أصدرت إدارة إطفاء حرائق في أستراليا تحذيرات من 17 حريقا وناشدت السكان الرحيل سريعا أو البحث عن ملاذ. كما خرج أكثر من 50 حريقا أصغر عن نطاق السيطرة.

وبحسب وكالة "رويترز"، أخليت بلدات في ولايتين أستراليتين وناشدت السلطات مئات السكان مغادرة المكان يوم الجمعة بعد اشتعال عدد قياسي من حرائق الغابات.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) أن إدارة الإطفاء تلقت أيضا العديد من البلاغات عن وجود أشخاص محاصرين داخل منازلهم.

وقالت إدارة الإطفاء "هذه الحرائق شديدة الخطورة. إن كنتم على مقربة منها فستكون حياتكم في خطر ويتعين أن تتحركوا حفاظا على أنفسكم".

وأضافت إدارة الإطفاء، أنها نشرت أكثر من 1000 من رجال الإطفاء و70 طائرة لاحتواء الحرائق.

وقال خبراء، إن حرائق الغابات تسببت في نفوق نحو نصف حيوانات الكوالا التي تعيش في محمية ساحلية في نيو ساوث ويلز.

وسبق أن أتى حريق في بداية موسم حرائق الغابات على ثلثي حيوانات الكوالا في محمية ليك إنز الطبيعية في الشهر الماضي وظلت البقية مهددة بواحد من 15 حريقا كبيرا في الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد.

ووفقا لتقديرات الجمعية الأسترالية لحماية الكوالا نفق نحو 350 من تلك الحيوانات بالمحمية الواقعة في بلدة ماكوري على الساحل الشمالي للولاية. وقالت رئيسة الجمعية سو آشتون إن العدد الإجمالي لحيوانات الكوالا في المحمية كان يتراوح بين 500 و600.