X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
موسكو: استئناف إيران تخصيب اليورانيوم لا ينتهك حظر انتشار الأسلحة النووية
حرائق الغابات تهدد أستراليا والسلطات تطالب السكان بالبحث عن ملاذ
لاول مرة كشف هوية الدانماركي الذي فجر الطائرة الروسية في سيناء المصرية
شاهد.. هكذا تفبرك الفديوهات في العراق وباقي الدول لتأجيج الشارع تحت مسمى
الكرملين عن موت الناتو: لسنا أخصائيين في الطب الشرعي
موسكو تطالب لندن بكشف علاقة ضابط مخابراتها (مؤسس الخوذ) البيضاء بتنظيم القاعدة
بعد اختتم الجولة الاولى .. بيدرسون: النقاشات مهنية والجولة القادمة في الـ 25 من الشهر الجاري
سلسة اعتقالات جديدة في تركيا بمزاعم المشاركة في الانقلاب قبل ثلاث سنوات
الكزبري: منفتحون على وضع دستور جديد شريطة الحفاظ على الثوابت الوطنية ونيله موافقة الشعب السوري
الداخلية التركية: سنبدأ إعادة ارهابيي "داعش" إلى بلدانهم اعتبارا من الاثنين المقبل
الكرملين يرفض التعليق على أنباء إقامة قاعدة عسكرية روسية في سوريا
أرملة "البغدادي" تكشف عن معلومات بشأن تنظيم "داعش"!
اجراءات امنية مشددة في بغداد قبيل صلاة الجمعة وتوقعات بمظاهرة مليونية في ساحة التحرير
قمة رباعية حول سوريا تعقد في لندن بين تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا
الصين تؤكد عدم انضمامها إلى محادثات روسيا وأمريكا حول الحد من التسلح
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
شاهد.. هكذا تفبرك الفديوهات في العراق وباقي الدول لتأجيج الشارع تحت مسمى
الجمعة, 8 تشرين الثاني 2019 الساعة 18:21 |
سياسة
,
عربي
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
أخبار ذات صلة
اجراءات امنية مشددة في بغداد قبيل صلاة الجمعة وتوقعات بمظاهرة مليونية في ساحة التحرير
صحيفة: لدى طهران أفضلية عسكرية في نزاع محتمل مع واشنطن وحلفائها
العراق: خسائر التظاهرات بلغت 6 مليارات دولار
الأمم المتحدة: انتهاكات وخروقات جسيمة بحق المتظاهرين في العراق
ايران: ما يجري في لبنان والعراق شأن داخلي
اقرأ المزيد...
أرملة البغدادي تكشف عن معلومات بشأن تنظيم داعش!
اجراءات امنية مشددة في بغداد قبيل صلاة الجمعة وتوقعات بمظاهرة مليونية في ساحة التحرير
في لبنان.. تكتيك جديد للاحتجاجات من قطع الطرقات إلى الاعتصامات
“فتح” تعلن إحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات
الأردن وتركيا والإمارات انتهكت الحظر على الأسلحة إلى ليبيا تقرير للأمم المتحدة
الأمن الأردني يغلق طرقا رئيسة في عمان لمنع اعتصام المحتجين داخل المركز الوطني لحقوق الإنسان
هبة اللبدي للميادين: كنت بين خيارين وضابط الشاباك استغرب محبتي لسوريا والمقاومة
مظاهرات احتجاجية ليلية في الكويت ومطالب برحيل السلطتين التشريعية والتنفيذية
السنيورة يرفض المثول أمام القضاء في ملف فساد
العراق: خسائر التظاهرات بلغت 6 مليارات دولار
دولاً خليجية شكَّلت طواقم مشتركة مع كيان العدو الاسرائيلي للتطبيع
الرئيس عون: إحالة 17 ملف فساد للتحقيق.. الحكومة الجديدة ستضم وزراء بعيدين عن شبهات الفساد
الاعتصامات اللبنانية متواصلة أمام المرافق العامة وتظاهرات طلابية احتجاجية في شوارع عدة
جعجع: اي محاولة لتشكيل حكومة أخصائيين تسميها الأكثرية النيابية والوزارية أمر مرفوض
الديمقراطية تدين اعتقال خالدة جرار وأبو غالب جرادات وتدعو لاطلاق سراح كافة الأسرى
أضف تعليق
أخبار اخرى
موسكو: استئناف إيران تخصيب اليورانيوم لا ينتهك حظر انتشار الأسلحة النووية
حرائق الغابات تهدد أستراليا والسلطات تطالب السكان بالبحث عن ملاذ
لاول مرة كشف هوية الدانماركي الذي فجر الطائرة الروسية في سيناء المصرية
شاهد.. هكذا تفبرك الفديوهات في العراق وباقي الدول لتأجيج الشارع تحت مسمى
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج الجمعة 8 تشرين ثاني مع سمر عمران
من أين يأتي أردوغان برواتب "الجيش الحر"؟
صحيفة: طهران أبلغت الأمم المتحدة باستهداف 3 من ناقلاتها قبالة السعودية
هبة اللبدي للميادين: كنت بين خيارين وضابط "الشاباك" استغرب محبتي لسوريا والمقاومة
الأكثر مناقشة
ترامب يوافق على توسيع المهمة العسكرية الأمريكية "لحماية" حقول النفط بشرق سوريا
بسبب منشورات تخص سماحة السيد "نصر الله" ... صفحة "جهينة نيوز" تتعرض لعقوبة "فيسبوك"!
من أين يأتي أردوغان برواتب "الجيش الحر"؟
رغم انه اداة الغرب في ماحدث .. أردوغان: ظنوا أن تركيا ستنهار مثل مصر وسوريا وليبيا
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2019
بوابة جهينة الاخبارية
.