الكرملين عن موت الناتو: لسنا أخصائيين في الطب الشرعي

جهينة نيوز:

امتنع الكرملين عن الخوض في تشخيص حالة حلف الناتو، بعد أن صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الحلف في حالة موت سريري.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الجمعة: "ليست مهمتنا أن نقرر ما إذا كان الناتو حيا أو ميتا، وما هي أجزاء جسم الحلف التي دخلت في غيبوبة. لسنا أخصائيين في الطب الشرعي".

وأضاف بيسكوف أن حلف شمال الأطلسي كان دائما أداة للعدوان والمواجهة، لكن بالرغم من ذلك كانت روسيا ولا تزال منفتحة على التعاون مع هذا التكتل.

وفي وقت سابق من اليوم قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تعليقا على تصريح ماكرون: "لا أرغب في الدخول في أي جدل في ما يتعلق بالمسألة الطبية والتشخيصات، ولكن إذا شعر الرئيس ماكرون أن هذا التشخيص واضح لا لبس فيه، فلديه كل الحق في التعبير عن ذلك. معرفته بالناتو أفضل بكثير من معرفتي، لأنه يمثل إحدى الدول المحورية في حلف شمال الأطلسي".

وأكد لافروف أيضا حرص موسكو على تطوير تعاون متكافئ ومتبادل المنفعة مع شمال الأطلسي، مضيفا: "بمجرد أن يتعافى الناتو، لن يرى أي تريث من جانبنا".