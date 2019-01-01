أرملة "البغدادي" تكشف عن معلومات بشأن تنظيم "داعش"!

جهينة نيوز

اعلن مسؤول تركي إن أرملة زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، كشفت عن ”الكثير من المعلومات“ حول عمل التنظيم بعد القبض عليها العام الماضي.

وذكر المسؤول حسبما افادت السومرية نيوز أن الأرملة قالت إن اسمها رانية محمود، ولكن اسمها الحقيقي هو أسماء فوزي محمد القبيسي.

وتردد أنها الزوجة الأولى للبغدادي الذي قتل في عملية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في سوريا، الشهر الماضي.

واعتقلت هذه المرأة في الثاني من حزيران 2018، في محافظة هاتاي قرب الحدود السورية، إضافة إلى 10 أشخاص آخرين، من بينهم ابنته التي قيل إن اسمها ليلى جبير.

وذكر المسؤول أن علاقة الامرأتين بالبغدادي تأكدت باستخدام عينات حمض نووي (دي أن إيه) للبغدادي قدمتها السلطات العراقية.

وأضاف: ”لقد اكتشفنا هوية زوجته الحقيقية بسرعة كبيرة. وقد اعترفت بالكثير من المعلومات عن البغدادي وطريقة عمل تنظيم داعش“.

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأول مرة، اول امس الأربعاء، عن اعتقال أرملة البغدادي.

وقال أردوغان أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة: ”أسرنا زوجته– أُعلن ذلك للمرة الأولى– لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر“.

وأكد أن تركيا اعتقلت كذلك شقيقة البغدادي وصهره، وهو ما أعلنته وسائل إعلام تركية رسمية، الثلاثاء.

وانتقد أردوغان الولايات المتحدة لإثارة ضجّة كبيرة بشأن عملية قتل البغدادي، قائلًا: ”أطلقوا عملية علاقات عامة كبيرة للغاية“.

وقُتل زعيم تنظيم "داعش" في عملية نفّذتها قوات أمريكية خاصة بمساعدة مقاتلين من فصائل كردية في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا) قرب الحدود مع تركيا.