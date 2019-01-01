الأمن الروسي يعتقل خلية تمول إرهابيي “داعش” في سورية

جهينة نيوز

أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أفراد خلية تمول تنظيم “داعش” الإرهابي جمعوا في جمهورية داغستان الروسية ما لا يقل عن 10 ملايين روبل للارهابيين في سورية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مصدر أمني روسي قوله اليوم: “بناء على تعليمات.. عكف أفراد الخلية على خلق منظومة مالية لرفد أنشطة منظمة إرهابية دولية وجمعوا من أجلها ما لا يقل عن 10 ملايين روبل” مشيرا إلى اعتقال اثنين من أفرادها قاما بتحويل الأموال إلى الإرهابيين في سورية عبر أنظمة الدفع والبطاقات المصرفية.

ولفت المصدر إلى أنه وأثناء عمليات التفتيش تم العثور بحوزة المعتقلين على وسائل اتصال ودفع وشيكات وغير ذلك من أدلة تدينهم.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق عن إحباط عملية تحويل أكثر من 6 ملايين روبل إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية تم جمعها في تسعة كيانات روسية تحت ستار تخصيصها لـ الأعمال الخيرية.