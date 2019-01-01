"آستون مارتن" تفاجئ عشاقها بأولى دراجاتها النارية!

جهينة نيوز

أذهلت شركة آستون مارتن عشاقها مرة جديدة وكشفت عن أولى دراجاتها النارية المخصصة للسباقات.

ومن أكثر ما يلفت الانتباه في دراجة AMB 001 الجديدة هو التصميم الانسيابي الفريد للهيكل، والطريقة التي أخفت فيها آستون مارتن المصابيح الأمامية أسفل مقدمته.

وتشد الأنظار العناصر المميزة التي صنع منها جسم هذه الدراجة، والتي تداخل فيها التيتانيوم والألومينيوم وألياف الكربون، لجعل الهيكل متينا قدر الإمكان وخفيف الوزن في نفس الوقت.

وحصلت هذه الدراجة على أنظمة تعليق خاصة تتضمن ممتصات للصدمات مثبتة على العجلتين الأمامية والخلفية وأسفل المقود، إضافة إلى فرامل رياضية بأقراص معدنية فيها ثقوب تمنع ارتفاع درجة حرارتها عند الفرملة أثناء السرعات العالية.

وجاءت بمحرك توربيني بسعة 997 سي سي وعزم 180 حصانا، أما سعرها فسيكون نحو 108 آلاف يورو.

المصدر: إزفيستيا