ضجة اعلامية بسبب تقبيل أمير سعودي لأصالة نصري!

جهينة نيوز:

أوضح الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد موقفا التبس على البعض، وتمثل في تقبيله جبين الفنانة أصالة نصري خلال ليلة سهم بموسم الرياض الفني.

ووصف الأمير الفنانة أصالة على تويتر بأنها أخت عزيزة تربطه بها علاقة عائلية تعود إلى أكثر من ربع قرن، مضيفا أنها أيضا أخت وصديقة لبناته وهو يعدها مثلهن.

وروى الأمير أن أصالة سألته أن يسمح لها بتقبيل رأسه، ورد هو "من دون تفكير": "اسمحي لي أنا بذلك".

وشدد بن مساعد على حسن نيته، إلا أن حسابا باسم لولوه بنت جاسم آل ثاني انتقده بشدة فرد قائلا: "خطأ شرحت ملابساته وجل من لا يخطئ... أكرر... أستغفر الله المطلع على النوايا وأتوب إليه".

وبعد هذا التوضيح، خاطب الطرف الذي انتقده قائلا: "ولكن أن يعظني أمثالك... فشر البلية ما يضحك".

بالمقابل، أعربت الفنانة أصالة نصري عن امتنانها للأمير عبد الرحمن بن مساعد، مشيرة في تغريدة على حسابها في "تويتر" إلى أن كلماته تعلي من شأنها، وامتدحت أيضا تواضعه، مؤكدة على العلاقات الوثيقة بعائلته.