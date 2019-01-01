"وحش عملاق طوله 30 قدما" ربما يفسر سبب اختفاء السفن في مثلث برمودا!

جهينة نيوز:

قد ينحل لغز مثلث برمودا قريبًا: الباحثون مقتنعون بأن سبب اختفاء السفن في هذه المنطقة قد يكون بسبب الحبار الضخم الذي يعيش هناك.

يوجد حاليًا العديد من الفرضيات، التي وفقا لها تختفي السفن في منطقة ما يسمى بـ "المثلث الشيطاني". على سبيل المثال، تُنسب حالات الاختفاء إلى القراصنة أو نشاط خارق. لكن في الآونة الأخيرة، يهتم العلماء بشكل متزايد بفرضية أن "وحشا" يبلغ طوله 30 قدمًا يعيش في هذه المنطقة.

الحبار الذي يصل حجمه إلى تسعة أمتار، يمكن أن يلتهم السفن مع الطاقم، الذين هم على مقربة من مثلث برمودا، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".

تم طرح الفرضية، لأول مرة، عن وجود الحبار الضخم من قبل علماء الأحياء البحرية من اليابان، تسونيمي كوبودر وكيويتشي موري في عام 2005، حيث تمكنوا من تصوير حيوان البطلينوس الضخم، الذي هاجم بقوة خط الطعوم.

وقال المنشور: "حدد باحثون من المتحف الوطني للعلوم في اليابان المخلوق على أنه نوع نادر يلتقط الطعم بقوة شديدة وعنف."

وفقًا لباحث يدرس جزر برمودا روب سيمون، يؤكد الاكتشاف وجود شيء غير معروف يعيش في هذه المياه.

وقال سيمون: "أسطورة الحبار العملاق ليست خيالًا: هذه الرخويات موجودة حقًا. ويصل طول بعضها إلى 150 قدمًا (45.75 مترًا – تقريبًا).

وأشار سيمون إلى أن الباحثين لا يعرفون حتى الآن ما الذي يوجد في أعماق المحيط. ووفقا له، فإن "وحشا" ضخما، يشكل خطرا على البشر، ربما يعيش هناك.

ومع ذلك، لا يدعم جميع العلماء فرضية الحبار العملاق. وفقًا لخبير في الأخطبوطات، جيف مارلاوي، فإن هذه الرخويات ببساطة لا يمكن أن تعيش في هذه المنطقة، وإذا كان الأمر كذلك، فإن الصغار جدًا هم الذين يمكنهم البقاء هناك.

وفي العام الماضي، أعلن علماء بريطانيون أنهم تمكنوا من كشف سر مثلث برمودا. يدعي الباحثون أن هذه المنطقة خطيرة فقط لأنه في كثير من الأحيان أكثر من أي مكان آخر، يمكن أن تلتقي عدة عواصف في وقت واحد، وتحدث ما يسمى بالموجات المتجولة الوحيدة. طبيعتها ليست واضحة تماما. من المعروف فقط أنها تظهر فجأة وتصل ارتفاعها إلى 20-30 متر.

لم يتم الكشف عن سر مثلث برمودا حتى الآن: لا تزال الظاهرة التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص في المائة عام الماضية لغزًا.