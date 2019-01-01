قائد الحرس الثوري: دحرنا الأعداء في جميع ساحات المواجهة

جهينة نيوز:

أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية اللواء حسين سلامي أن بلاده دحرت الأعداء في جميع ساحات المواجهة.

وقال اللواء سلامي: لقد أحبطنا اليوم بكل اقتدار مآرب وأهداف الأعداء العالميين للثورة، ولقد دحرنا الأعداء بقيادة الإمامين (الإمام الخميني والامام الخامنئي) في جميع ساحات المواجهة. وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وجاءت تصريحات اللواء سلامي لدى حضوره، أمس الخميس، مراسم استعراض للوحدات النموذجية للحرس والتعبئة التابعة لفيلق محمد رسول الله (ص) بطهران الكبرى.

وأضاف: إن الاعداء يشعرون بالعجز ولا يجدون سبيلا للتغلب علينا، لأن كل السبل سواء البرية والجوية والبحرية مغلقة أمامهم، إذ أن المدافعين عن وطننا وعن قيم ثورتنا والمدافعين عن المسلمين المضطهدين والمدافعين عن مراقد أهل البيت، صامدون في كل مكان كالجبال والصخور الصلدة.

ولفت قائد الحرس الثوري إلى أن "الأعداء كانوا يتمنون أن يصاب اقتصادنا بالشلل، إلا أنهم يرون اليوم أن هذا البلد مستمر بالبناء، واليوم رغم أننا معرضون للحظر، فإننا نقوم بمعالجة مشكلاتنا، في حين أن العدو يواجه في الوقت الحاضر مشكلات أكبر".

وأضاف اللواء سلامي: "إن عمليات الحرب النفسية قد أفشلها الشعب الإيراني الذي يدرك أن الأجانب إنما يسعون لكسر عزتنا، كما أن العالم يدرك أن ساحة المواجهة هذه لا تؤدي إلا إلى يأس الأعداء".

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني: لا ينقصنا شيء لنصبح في عداد القوى الكبرى في العالم، فكل شيء جاهز لهذا الأمر، وسنستمر في بناء بلادنا، بحيث تصبح نموذجا للجميع، ويمكن مواجهة القوى الكبرى، وفي الوقت ذاته تحقيق التقدم.