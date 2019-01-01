5 قتلى و 120جريحا حصيلة أولية لزلزال ضرب إيران الليلة الماضية

جهينة نيوز:

قتل 5 أشخاص وأصيب 120 آخرون جراء زلزال ضرب شمال غرب إيران الليلة الماضية وفق حصيلة رسمية أولية.

ووقع مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5,9 درجة، على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق مدينة تبريز، حسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.

وقال حاكم المحافظة التي ضربها الزلزال محمد رضا بور محمدي، إن 5 أشخاص قتلوا وأن الزلزال دمر 30 منزلا.

ووفقا للتلفزيون الرسمي، هناك أيضا 120 جريحا، حيث كانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى 3 قتلى و20 جريحا.

وسجل أشد الزلازل دموية في إيران عام 1990 وبلغت قوته 7,4 درجة في شمال البلاد وخلف 40 ألف قتيل و300 ألف جريح ونصف مليون مشرد.

وتقع إيران عند ملتقى صفائح تكتونية عدة ويعبرها عدد من الصدوع ما يجعلها تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا.