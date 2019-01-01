خط بحري بين طرطوس وسيفاستوبول الروسية قريباً

جهينة نيوز:

اختتم وفد من محافظة طرطوس أمس زيارة رسمية إلى مدينة سيفاستوبول الروسية لمتابعة وضع اتفاق التعاون الموقع بين المحافظتين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية موضع التطبيق.

وخلال الزيارة التي استمرت أربعة أيام عقد الجانبان اجتماعاً في مبنى محافظة مدينة سيفاستوبول تم التأكيد خلاله على ضرورة تسريع وتيرة العمل من قبل الطرفين لترجمة بنود الاتفاق على أرض الواقع وجرى استعراض الواقع الراهن لكلا المدينتين وسبل التعاون المشترك بينهما حيث أكد الجانبان على إرادة العمل المشتركة لمعالجة العقبات الموجودة.

كما عقد الوفد اجتماع عمل موسع مع كبار رجال الأعمال والاتحاد الروسي للصناعيين وأعضاء غرفة الزراعة وأعضاء غرفة الصناعة والتجارة وعدد من أعضاء المجلس التشريعي في المدينة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الاتفاق الموقع بين محافظة طرطوس ومدينة سيفاستوبول والاستماع لهواجس رجال الأعمال والمستثمرين المتعلقة بالتحويلات المالية والمدفوعات والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلدين، كما تم الاتفاق على إيجاد خط نقل بحري بين محافظة طرطوس ومدينة سيفاستوبول وإقامة منطقة حرة في طرطوس لعرض الأدوات الزراعية بكافة أنواعها مما يتيح للمزارعين في طرطوس الاطلاع على هذه الأدوات واقتناء حاجتهم منها.

وأوضح حيدر مرهج أمين عام محافظة طرطوس (للثورة) أن وفد المحافظة دعا إلى تشكيل فريق عمل مشترك يضم رجال الأعمال والمستثمرين في مدينة سيفاستوبول وأعضاء من غرفة تجارة وصناعة طرطوس كما وجه الوفد دعوة لرجال الأعمال والمستثمرين في مدينة سيفاستوبول لزيارة طرطوس للاطلاع على واقع المحافظة وإجراء لقاءات مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة في طرطوس، مضيفاً أن الوفد قام أيضاً بزيارة عدد من المواقع الأثرية والمنشآت المهمة في مدينة سيفاستوبول ومنها متحف خيرسونيس تافريجيسكي الذي يعود تاريخه إلى ما يزيد عن /٢٥٠٠/ عام حيث أثبتت بعض اللقا الأثرية التي تم العثور عليها وجود علاقة تاريخية بين هذه المدينة ومدينة طرطوس.

و زار الوفد معمل النبيذ في بلاكلافا بضواحي مدينة سيفاستوبول كما زار المجمع التذكاري للدفاع عن مدينة سيفاستوبول (مالاخوف كورغان) واطلع على التاريخ النضالي لمدينة سيفاستوبول في مواجهة الإستعمار البريطاني والفرنسي والتركي منذ عام ١٨٥٤.

واختتمت الزيارة في سفينة الأدميرال إيسين وهي إحدى سفن الاسطول الروسي في البحر الأسود والتي زارت طرطوس لأول مرة عام ٢٠١٦ وكان لها دور فعال في محاربة الإرهاب وضرب المجموعات الإرهابية شمال سورية.