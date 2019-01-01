جهينة نيوز:

أوضح الدكتور ياسين نعنوس مدير صحة ريف دمشق لصحيفة الثورة أن المديرية تواصل أعمالها بإعادة تأهيل وترميم المنشآت الصحية لتقديم خدماتها للمواطنين من خلال تسعة مشاف عامة 5 منها خارج الخدمة جراء الاعتداءات الإرهابية و189 مركزاً صحياً وعيادة شاملة ونقطة طبية 123 منها في الخدمة فعلياً.

ونوه بأنه تم إعادة بناء أكثر من 20 مركزاً صحياً في الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي، لافتاً إلى أنه تم توزيع حوالي 13 منظومة إسعاف في ريف دمشق 5 منها ضمن الغوطة الشرقية، إضافة إلى سيارات الإسعاف الموجودة بالخدمة في المشافي الأربعة، وأنه سيتم البدء بالمرحلة الثانية من ترميم مشفى كفر بطنا الوطني قريباً بعد رصد الاعتماد المالي، حيث بلغت تكلفتها 700 مليون ليرة، مشيراً إلى انتهاء المرحلة الأولى والتي تضمنت الانتهاء تماماً من الأعمال المدنية وشبكة الغاز والكهربائية والميكانيكية وبتكلفة وصلت إلى 380 مليون ليرة، مضيفاً أن المشفى بسعة 150 سريراً.

وسلط الضوء على أنه تم الانتهاء مؤخراً من المرحلة الأولى من إعادة البناء والإكساء لمشفى حرستا الوطني، وتضمنت أعمال الترميم إعادة البناء والإكساء والتجهيزات بتكلفة تقديرية تقارب 3 مليارات ليرة، كما يتم استكمال المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مشفى الرحيبة الوطني بتكلفة تصل إلى مليار ونصف المليار، حيث تمت المباشرة باستكمال بنائه بعد أن كان منجزاً منه 60% وتم تقسيم العمل إلى مرحلتين،مضيفاً أنه تم البدء باستكمال بناء مشفى الكسوة الوطني أيضاً بعد أن وصلت نسبة العمل فيه قبل الحرب 60%، وأن مدة العقد سنتان وبتكلفة تبلغ مليار و300 مليون ليرة تتضمن البناء والإكساء.

واشار الدكتور نعنوس الى أن العيادات الشاملة في صحنايا ستكون في الخدمة قريباً بعد الانتهاء من جميع أعمال البناء والإكساء حيث وصلت التكلفة إلى 500 مليون ليرة، كما عملت المديرية على تجهيز العيادات الشاملة في منطقة التل حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال اللازمة لتحويلها إلى مشفى بسعة 30 سريراً وسيتم رفدها بالعناصر اللازمة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمراجعين، مضيفا: تم الانتهاء من ترميم عدد من المراكز الصحية عن طريق المنظمات الدولية وهي مراكز: قارة، الجراجير، حلا، رأس المعرة، جبعدين، ضاحية قدسيا، عسال الورد، جديدة الخاص، كما تم افتتاح مركز لمرضى التلاسيميا في جديدة عرطوز، وإحداث مراكز المعالجة الفيزيائية لذوي الاحتياجات الخاصة في جديدة عرطوز.