أبراج الجمعة 8 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود 8/ 11: متسلط، قوي الإرادة، تهدف للحقيقة اينما كانت سواء بالحياة أو بالحب، تؤمن بالتعمق وتكره السطحية الى أقصى حد، يكره السطحية والهزيمة، قوانينه من صنعه، أهدافك واضحة لا تخشى الصعاب والتحدي وإذا اضطر لتحطيم قلبه، قوي جداً تجاه الإطراء والغزل ، تجد السنة طاقة أكثر في البيت والعائلة مع الأصدقاء، ظهورك بالعمل سوف يكون في اكثر من مكان ، وجود فرصة حقيقة تتطلب جهد طويل المدى ودرجة عالية من الانضباط، للبعض علاقات شخصية تهدد بالغموض والاثارة ، للبعض المشاكل بسبب تمويل مشترك أو ميراث أو ضرائب، دعم وأخبار جيدة، تحصيل على صعيد الميراث.

الحمل: القمر عندك هذا يعني تحقيق أحلام وتكوين صداقات وقوة تحمل عالية وصمود، تميل إلى أن تكون مرتجل، اليوم بارع بحل تعقيدات وبعض مشاكلك وإصلاح أخطاء، تشعر بالقوة، تجد بر الأمان وقدرة على تحويل العقبات إلى إيجابيات، تنشط اتصالاتك، سباق ورائد في حقل اختصاصك.

الثور: لا تتفرد برأي خاصة اذا شعرت بتململ حولك وتأكد على أمورك قبل الانطلاق ولا تغامر بدون حساب، تحضر لمشروعات ابتعد عن الارتجال ينطلب منك حكمة وهدوء حتى تكون قادر على الاقناع و تأثير بالآخرين انتبه من الضياع والمضللين، تنتظر جواب يتحرك عكسك، لا تضيع الوقت، فترة مخيبة وخاسرة

الجوزاء: فترة مناسبة للترويج لمشاريعك للمشاركة بمؤتمرات ونتنجح بالامتحان وتقدم افكار لامعة وتكون اتصالاتك نافعة وناجحة، لقاءات ودعوات، تبرز في الأضواء، تحضر لمشروع يرى النور قريباً، تعمل مقاربة واتفاق و تجد الناس حولك تطرح أفكار، تتحدى المعاكسات، بالعموم اليوم للدعوات واللقاءات والنشاط الاجتماعي، احتمال صداقة جديدة تتحول روابط أكثر وتقوم بخطوات مهمة.

السرطان: يوم جيد لتوضح بعض الأمور تواجه المصاعب، فكّر بنفسك وحاول أن تجد حل لأوضاعك العملية والاجتماعية، وجرّب أن تحيط نفسك بالمحبين، احتمال تجد الأنظار مسلطة عليك بالطاقة تجذب المؤامرة وبعض الانتقادات، نصيحة لك تصحح بعض الأوضاع وتثبت جدارتك في العمل ولا تتمرد ولا تحتج ودع صورتك جميلة وانتبه على صحتك، وعلى صعيد العاطفة قد تسبب لنفسك تقلبات، انتبه أسهل الأمور أصعبها اليوم.

الأسد: تستعيد حماستك، تتلقى اشارة ايجابية، نشيط وفعال وتتابع مسيرتك، تبريرات منطقية، قد يكون لديك تميز باشراقة وشخصية لامعة، تحشد التأييد والشعبية والتضامن مع مواقفك، تتخلص من الهموم والمتاعب، توديع واستقبال زوار ، بيع وشراء، مزاجك جيد مستعد للمشاورة او تجربة جديدة او سفر

العذراء: تحسن ملموس بأمورك المالية المشتركة، تجد تأخير في بعض المعاملات والمصاريف هذا لا يمنع أن تعمل بملف و تشاور وتدرس بعض التفاصيل، يوجد نفقات متوجبة عليك اليوم، لكن بالعموم تعاون مع الآخرين وتقدم مساعدة انتبه من بعض الصداقات، استجب للحب عندما يناديك الاخر، للبعض مرافقة مريض، للبعض فواتير واستحقاقات.

الميزان: تراجع و متاعب وخاصةً على صعيد الشركاء سواء شركاء عمل أو عاطفة لذلك ممنوع أن تختلف وتتحدى وجرّب أن تكسب خبرة بالحياة واسترخي حتى تتغير وتتكيف وتتكشف الأخطاء وتكون متسامح، قرّب مسافة ونشّط المواقف والعواطف واستعيد ثقتك بنفسك وانتبه على صحتك، وانتبه من مخالفة قانونية، لا تكن أناني، باستطاعتك تصحيح الاخطاء قبل تفاقمها

العقرب: اليوم تقوم بحركة بناءة وتظهر خبرة ومهارة، احتمال أن تتعقد المواضيع بسبب العمل الذي يتراكم عليك، اعمل بسرعة و اطلب مساعدة من صديق أو زميل تلاحق عملك، اليوم شخصياً لا يوجد مانع أن تقدم بعض التنازلات وتكون بالمقابل متيقظ للأمور الخاصة فيك انتبه على صحتك و غذائك، دعم وتأييد لكن لا تجاهر ولا تستفز أحدا

القوس: نجاح في لقاءات تطورات، يحالفك الحظ بنشاط اجتماعي شخصي، عندك لقاء رومنسي جيد، حضّر نفسك لتستفيد وتسير أمورك بطريقة ايجابية، تعيد إلى قلبك الاطمئنان وتعيش لحظات تسلية وترفيه، يوجد قسم احتمال تغيير ديكورات في المنزل واهتمام خاص بأحد الأولاد سعادة بإنجاز قام به، للبعض سهرة ولقاء علاقات اجتماعية جديدة، معالجة عواطف، تصحيح أوضاع، لا تبق وحيدا أجواء اجتماعية لك

الجدي:فاوض بثقة وجرأة ودافع عن قضاياك ومواقفك، تجنب الكلام اللاذع، باستطاعتك المبادرة، الظروف ملائمة للمعازلة والمصالحات وخاصة على صعيد العائلة، ممكن أن يعترض أحد من عائلتك على مشاريعك أو بعض توجهاتك ويعرقل خطواتك، المهم أن تنتصر وتحافظ على ثقتك بنفسك، بالعموم اليوم للعائلة تشتري أشياء للمنزل تقوم بعملية ترميم وتصليح واحتمال الضغط يصدر من الآخرين لذلك كن مرن مع العائلة

الدلو: تتصرف بطريقة حكيمة،تسيطر على النقاشات والأوضاع، لحسن حظك اليوم تلاحق أهداف عديدة تطلق وجهات نظر وأفكار تثير الاعجاب، بالعموم تتلقى اجوبة على اسئلتك سفر واتصالات وتنقلات تكافئ على عمل وتجد الأمان بين الأخوة والجيران وتشعر بالمودة تجاههم، يوم ناجح تولد الدفاع عن أي شيء بقدراتك العالية، لا تشكك بنفسك انشغالاتك صحيحة

الحوت: الأجواء فيها مفاجئة مع حلول لبعض أوضاعك المالية، يمكن انفراج عن طريق هدية مكافئة استرداد دين، تنجز عمل يقدر الآخرين قيمتك وتكافئ عليه، يولد عندك أجواء أكثر رقة تلمسها بصورة واضحة، بالعموم كن مطمئن لسير عملياتك تظهر مواهبك وتستفيد من هذا النهار