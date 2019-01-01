البنتاغون يعطي نفسه حق نهب النفط السوري

جهينة نيوز:

صرح المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) جوناثان هوفمان، بأن معظم المعدات والقوات الأمريكية انسحبت من مدينة عين عرب في سوريا، لكن الانسحاب لم يكتمل.

وأضاف هوفمان في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن وقف إطلاق النار متماسك بشكل عام في سوريا وهناك مناوشات صغيرة لكن معظم الأطراف ملتزمة.

وتابع أن "القادة العسكريين الأمريكيين لديهم حق الدفاع في مواجهة أي قوات تهدد حقول النفط في شمال شرق سوريا".

وأشار المتحدث باسم البنتاغون إلى أن "أمريكا لا تزال تعمل مع قوات سوريا الديمقراطية وتواصل تزويدها بالقدرات والدعم لقتال تنظيم "داعش" الإرهابي.

و يذكر ان الاحتلال الامريكي ينهب النفط السوري منذ سنوات و ينقله عبر الاراضي التركية و كان ينهبه سابقاً عبر تنظيم داعش الارهابي, و يقوم بنهبه حالياً عبر مرتزقة ما يسمى ميليشيات قسد العميلة.