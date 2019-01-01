الأمن الأردني يغلق طرقا رئيسة في عمان لمنع اعتصام المحتجين داخل المركز الوطني لحقوق الإنسان

الخميس, 7 تشرين الثاني 2019 الساعة 22:16 | سياسة, عربي

الأمن الأردني يغلق طرقا رئيسة في عمان لمنع اعتصام المحتجين داخل المركز الوطني لحقوق الإنسان

جهينة نيوز:

أغلقت أجهزة الأمن الأردنية، الطرق الرئيسية في عمان، بهدف منع المواطنين من الوصول إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، من أجل الاعتصام، لمطالبة هذا المركز بالقيام بمسؤولياته.

وبحسب ما ذكرت "RT" يهدف الاعتصام أيضا، إلى المطالبة "بوقف تعدي الأمن الرسمي على الناشطين في الحراك الشعبي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد".

والمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، هو "مؤسسة وطنية ذات نفع عام، يتمتع باستقلال مالي وإداري وبشخصية اعتبارية، ويمارس مهامه وجميع الأنشطة والفعاليات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الرصد واستقبال الشكاوى، بموجب القانون الساري في البلاد، وهو يتمتع باستقلال كامل". ونال المركز التصنيف (أ) من هيئة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.


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