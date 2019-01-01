ماكرون: الناتو في حالة "موت سريري" .. زاخاروفا: كلامه من ذهب

جهينة نيوز:

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن حلف الناتو يعيش حالة "موت سريري"، مضيفا أن الوقت قد حان لتحديد الأهداف الاستراتيجية للحلف.

وأكد ماكرون لمجلة "ذي إيكونوميست" أن "ما نعيشه حاليا هو موت سريري لحلف الناتو"، ويعود السبب في ذلك إلى نقض الولايات المتحدة التزاماتها تجاه حلفائها في الناتو، وتصرفات تركيا العضو في الحلف.

ودعا ماكرون إلى ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا "وتحديد الأهداف الاستراتيجية للناتو".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان لا يزال مؤمنا بالمادة الخامسة من معاهدة الناتو، وتنص على ضرورة "الدفاع الجماعي"، أجاب ماكرون: "لا أعرف".

و في اول رد روسي علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إن حلف الناتو في حالة "موت دماغي" ووصفتها بأنها "كلام من ذهب".

وكتبت زاخاروفا على حسابها في موقع "فيسبوك": "كلام من ذهب، حقيقية وتعكس الجوهر، وهي تعريف واضح للحالة الراهنة للناتو. لكن ملاحظة واحدة (على الرغم من أن هناك الكثير من الملاحظات). كيف يمكن لأوروبا بالضبط التحكم بمصيرها؟ في القرن العشرين حربان عالميتان. في القرن التاسع عشر وما قبله إلى غابر التاريخ حروب لا تنتهي و(تصدير أيديولوجيا) على أسنة الرماح ونصال السيوف".

وأشارت زاخاروفا إلى أن العمليات التي نشأت من "مبادئ وودرو ويلسون"، والتي "صقلت خلال الحرب العالمية الثانية وتطورت إلى تكامل اقتصادي ثم سياسي لأوروبا، ساعدت في حل المشكلة الرئيسية"، مؤكدة أن هذه المبادئ "ساعدت في وقف الخلاف الأوروبي الذي لا نهاية له".

لكن زاخاروفا خلصت إلى أن هذه المبادئ "في الوقت نفسه، أدت أيضا إلى أزمة الهوية والتنمية".

وقد اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، أن حلف الناتو يعيش حالة "موت دماغي"، مضيفا أن الوقت قد حان لتحديد الأهداف الاستراتيجية للحلف.

RT – وكالات