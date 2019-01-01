أديداس تكشف عن كرة يورو 2020

جهينة نيوز:

كشفت شركة "أديداس" المختصة بالملابس والمعدات الرياضية، النقاب عن الكرة الرسمية لمباريات "يورو 2020 "والتي أطلقت عليها اسم "يونيفوريا".

الكرة الجديدة حملت اسم "يونيفوريا" مستوحاة من كلمة "يونيفور" بالإنجليزية "اللباس الموحد"، احتراما للوحدة الوطنية وإحياء فكرة بناء جسور المحبة وإزالة الحدود بين المشجعين على اختلاف جنسياتهم.

وصنعت "أديداس" الكرة من خلال دمج الفن بكرة القدم لتستلهم بها الشكل الجديد للبطولة التي ستقام لأول مرة في 12 دولة أوروبية مختلفة، احتفالا بالذكرى الستين للبطوبة.

ويتميز تصميم "يونيفوريا" بخطوط ملونة يتداخل بها اللون الأسود بشكل ضربة فرشاة الطلاء تمتد على كامل محيط الكرة، ترمز إلى تجاوز الحدود بين البلدان التي تقام بها البطولة.

وتم تجهيز "يونيفوريا" بإحداثيات GPS على كامل الملعب بالإضافة لتصميمات معقدة تراعي كاميرات خط المرمى والإعادة التلفزيونية VAR.

يذكر أن مباريات يورو 2020 تستضيفها 12 مدينة هي "لندن وجلاسكو ودبلن وبلباو وأمستردام وكوبنهاجن وسان بطرسبرغ وميونيخ وبودابست وروما وبوخارست وباكو".