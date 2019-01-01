المصارف العامة مستمرة بتقديم القروض للملتحقين بالخدمة الاحتياطية من العاملين في الدولة

جهينة نيوز:

تتيح المصارف العامة للعاملين في الدولة الذين التحقوا بالخدمة الاحتياطية الحصول على خدماتها وتسهيلاتها المصرفية من خلال منحهم القروض بمختلف سقوفها أسوة بغيرهم من المتعاملين.

ويمنح المصرف التجاري السوري للعسكريين الاحتياط من العاملين في الدولة القرض الشخصي بقيمة 2 مليون ليرة سورية كحد أقصى لمدة 5 سنوات بضمانة كفيلين موظفين وبقيمة 15 مليون ليرة كحد أقصى لمدة 10 سنوات بضمانة عقارية تغطي 200 بالمئة من القرض وبفائدة 12.5 بالمئة سنوياً على الرصيد المتناقص لكلا القرضين.

من جانبه يسمح المصرف العقاري للمتعاملين معه ممن يؤدون الخدمة الاحتياطية من العاملين في الدولة بالحصول على القروض السكنية في حال الشراء والإنشاء بسقف 5 ملايين ليرة سورية ولمدة تتراوح بين سنة إلى 15 سنة وبفائدة تتراوح بين 10.5 و11.5 بالمئة حسب المدة.

ويمنح العقاري أيضاً قرضاً سكنياً لمن هم في خدمة الاحتياط في حالة إكمال العقار السكني بسقف 3 ملايين و600 ألف ليرة سورية وفي حالة إعادة الإكمال بسقف 2 مليون ليرة ولمدة تتراوح بين سنة إلى 10 سنوات وبفائدة تتراوح بين 10.5 و11 بالمئة.

كما يسمح العقاري لمن يؤدون الخدمة الاحتياطية من الموظفين الموطنين رواتبهم لدى المصرف بالحصول على قرض السيريا كارد بمعدل عشرة أضعاف الراتب الشهري المقطوع لهم وبما لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية بفائدة سنوية تقدر بـ 1 بالمئة شهرياً على المبلغ المستجر.

وحول إمكانية حصول غير الموظفين ممن يؤدون الخدمة الاحتياطية على القروض السكنية أوضح معاون مدير المصرف العقاري أكرم درويش في تصريح لسانا أنه بإمكان الاحتياط غير العاملين في الدولة الحصول على القروض السكنية (الشراء والإنشاء والإكمال سواء كان الإكساء أو الترميم) شريطة مضاعفة عدد الكفلاء وبما يغطي قيمة القرض إلى جانب الضمانة العقارية.

وبالتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة يقدم المصرفان التجاري السوري والعقاري للاحتياط من العاملين في الدولة الموطنين رواتبهم في واحد من المصرفين قرض السلع المعمرة بسقف 500 ألف ليرة سورية بفائدة 11 بالمئة كحد أقصى ولمدة 5 سنوات شريطة ألا يتجاوز مقدار القسط الشهري 40 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع ويمكن قبول كفلاء تسديد موطنة رواتبهم لدى المصرف المقرض.

من جهته يتيح مصرف التسليف الشعبي للاحتياط من العاملين في الدولة الحصول على قرض السلع المعمرة بضمانة كفيلين أو ضمانة ودائع حسابات تغطي 100 بالمئة من قيمة القرض كما يمنحهم قرضاً شخصياً أسوة بغيرهم من الموظفين بسقف مليون ليرة سورية ولمدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات بفائدة 7 بالمئة سنوياً وبضمانة كفيلين عاملين.

وفي تصريح مماثل أشار مدير التسليف في المصرف عدنان حسن إلى أنه بإمكان من يؤدون خدمة الاحتياط من أصحاب المهن والحرف الحصول على قرض يصل إلى 50 مليون ليرة بفائدة 9 بالمئة سنوياً بينما تحدد المدة حسب الغاية من القرض شريطة ألا تتجاوز مدة التسديد 5 سنوات وبكفالة عقارية أو شهادات استثمار تغطي 150 بالمئة على الأقل من مبلغ القرض وفوائده.