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وصول تعزيزات جديدة للجيش إلى قرية باب الخير بريف الحسكة الشمالي الشرقي لاستكمال انتشاره على الحدود السورية التركية
الخميس, 7 تشرين الثاني 2019 الساعة 15:53 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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وصول تعزيزات جديدة للجيش إلى قرية باب الخير بريف الحسكة الشمالي الشرقي لاستكمال انتشاره على الحدود السورية التركية
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