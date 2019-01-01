وصول تعزيزات جديدة للجيش إلى قرية باب الخير بريف الحسكة الشمالي الشرقي لاستكمال انتشاره على الحدود السورية التركية

الخميس, 7 تشرين الثاني 2019 الساعة 15:53 | شؤون محلية, أخبار محلية

وصول تعزيزات جديدة للجيش إلى قرية باب الخير بريف الحسكة الشمالي الشرقي لاستكمال انتشاره على الحدود السورية التركية

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