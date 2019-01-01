داليدا خليل: المسؤولية باتت أكبر وبسّام كوسا مدرسة

جهينة نيوز:

يصور مجموعة من الفنانين اللبنانيين والسوريين مسلسل"سرّ" وهو من بطولة بسام كوسا والممثلة اللبنانية داليدا خليل، وكل من وسام حنا وباسم مغنية، إلى جانب نخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين من بينهم فادي ابراهيم، رواد عليو، نيكول طعمة، ناتاشا شوفاني، جوي الهاني، وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل في قالب بوليسي تشويقي، سيشكّل نقلة نوعيّة للممثلة داليدا خليل بحسب ما كنت قد صرّحت بها منذ فترة. وأشارت داليدا في حديث صحفي معها الى أنّها متحمّسة جداً لخوض هذه التجربة الدرامية، معتبرةً أن هذا المسلسل هو من أجمل المسلسلات التي تصوّرها.

ولفتت خليل إلى أن نص المسلسل صعب جداً كذلك أماكن التصوير التي يتمّ فيها تصوير أكثرية المشاهد، كما أن فريق العمل يبذل مجهوداً كبيراً لإخراج العمل بصورة جيّدة.

وعمّا اذا كان هذا العمل يحمّلها مسؤولية كبيرة خصوصاً بعد النجاح اللافت الذي حقّقه مسلسل "أسود" في رمضان الماضي من بطولتها وكل من باسم مغنية وورد الخال، أكدت داليدا أن المسؤولية باتت أكبر خصوصاً وأن المسلسل دراما بحتة، وعلى عاتقها ستّون حلقة، كما أن وقوفها أمام الممثل بسام كوسا هو مدرسة بالنسة لها، كذلك زملائها الممثلين الذين يعملون كلهم بجهد واحد بقلب واحد، آملةً في أن يلقى النجاح المرجو.

العمل الذي يتبقّى نحة شهر تقريباً على الإنتهاء من تصويره، هو من كتابة مؤيد النابلسي، إخراج مروان بركات، وإنتاج شركة "ميديا هاوس بيكتشرز" للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان