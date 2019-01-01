طبيبة أسترالية تحذر كاردشيان من الترويج لأنظمة غذائية خطرة

جهينة نيوز:

تعرضت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان لانتقادات حادة من طبيبة أسترالية، وذلك في رسالة مفتوحة، وجهتها لها لتحذيرها من عواقب الترويج لمنتجات وأنظمة غذائية صارمة لإنقاص الوزن، في غاية الخطورة بالنسبة للآخرين.

جاء ذلك في أعقاب حديث كارداشيان عن معاناتها بعد زيادة وزنها ٨ كيلوغرامات، مقارنة بالوزن الذي تطمح للحفاظ عليه، حيث أشارت إلى النظام الغذائي الذي اتبعته لاستعادة رشاقتها، بعد أن كانت يائسة بشأن عودتها للوزن المرغوب، بحلول عيد ميلادها الأربعين في ٢١ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وانتقدت الطبيبة برييا أكسندر عدداً من المشاهير، على رأسهم كيم كارداشيان، بسبب اعتمادهم نغمة خطيرة حول الصور الجسدية وتشجيع الآخرين على الممارسات الغذائية غير الصحية، قائلة: "تنظر المرأة لك وهي تظن أنك تبدين رائعة، وإذا تحدثت بهذا الأسلوب عن فقدانك الوزن، من الممكن أن تشوهي نظرة النساء اللواتي يعانين من زيادة الوزن لأجسامهن".

كما عبرت ألكسندر عن قلقها من ذلك، بعد استقبالها العديد من المرضى من جميع الأعمار، الذي يعانون من مشاكل تتعلق بقبولهم لأجسامهم