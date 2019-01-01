الكرملين: لا يوجد في جدول أعمال بوتين لقاء بأردوغان

جهينة نيوز:

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف بأنه لا يوجد في جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ويمكن الاتفاق على المكالمات الهاتفية على الفور في أي وقت.

وقال بيسكوف ردا على سؤال بهذا الصدد لوكالة "سبوتنيك" "حتى الآن، لا يوجد والمكالمات الهاتفية يمكن أن يتم الاتفاق عليها على الفور وفي أي وقت".

في وقت سابق، قال أردوغان للصحفيين إنه يعتزم مناقشة تنفيذ مذكرة روسيا وتركيا بشأن سوريا مع بوتين.

وقال أردوغان للصحفيين: "انتهت فترة الـ 150 ساعة التي خصصها الاتفاق مع روسيا الاتحادية، لكن الإرهابيين لم يغادروا هذه المنطقة. ما زالوا يهاجمون، والجيش الوطني السوري (المعارض) يرد عليهم. واليوم لديهم 11 قتيلاً. هل علينا أن نصمت؟ بالطبع، سوف نرد على هذا ونكمله بنجاح... أرغب في مناقشة هذه المشكلة مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، مذكرة تفاهم من 10 نقاط، عقب ست ساعات من المفاوضات، وصفها بوتين بـ "المهمة جداً، إن لم تكن بالغة الأهمية، لإنهاء وضع متوتر جدا على الحدود السورية التركية".