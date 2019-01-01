قائد ميليشيا "قسد" المنحلة: يبرر الوجود الأمريكي في مناطق آبار النفط بسورية.. وشرطان للاتفاق مع دمشق!

جهينة نيوز:

اعتبر القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية قسد المنحلة" مظلوم عبدي، أن موقف دمشق من أكراد سوريا يجب أن يكون "أكثر إيجابية"، مؤكدا وجود شرطين أساسيين للأكراد حتى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.

وفي تعليقه على تصريحات أدلى بها الرئيس بشار الأسد حول المسألة الكردية قال عبدي في مقابلة أجرتها معه شبكة "روداو" الكردية أمس الأربعاء: "الحقيقة أننا كنا في انتظار أن يكون موقف الحكومة السورية أفضل، وأكثر إيجابية، لكن مع الأسف مضمون كلام الرئيس الأسد، لم يكن إيجابيا، لذلك ثمة مجال لتوجيه النقد إليه" حسب قوله.

ولم ينف عبدي أن تكون "هناك بعض الأعمال التي يمكننا أن نقيمها بصورة إيجابية"، مشيرا إلى تأكيد دمشق رغبتها في "الاتفاق مع الكرد والتحاور معهم، والوقوف إلى جانبهم، ضد الاحتلال التركي"، لكنه أضاف أنه "بخصوص حل المسألة الكردية، وحل مسألة منطقة شمال وشرقي سوريا كلها، فإنه حسب زعمه موقف الرئيس الأسد لم يكن بالشكل المطلوب ولا يكفي للحل".

وقال: فحتى نتوصل مع الحكومة السورية إلى اتفاق، لنا شرطان أساسيان: الأول، أن تكون الإدارة القائمة حاليا جزءا من إدارة سوريا عامة ضمن الدستور. والثاني، أن تكون لـ"قوات سوريا الديمقراطية" كمؤسسة استقلالية، أو يمكننا القول أن تكون لها خصوصيتها ضمن منظومة الحماية العامة لسوريا".

وأوضح أن المطلب الكردي يكمن في أن تحافظ "قسد" على "وجودها التنظيمي العسكري، وفي هذه المناطق التي تنتشر فيها، جميع مناطق شمال وشرقي سوريا، تؤدي واجبها، واجب حماية هذه المناطق، كجزء رسمي من الجيش السوري"، بينما "الحكومةَ السورية تفكر بطريقة مختلفة، فهي تقبل أن تكون "قوات سوريا الديمقراطية" جزءا من الجيش السوري عامة، لكن دون أن تكون لهذه القوات خصوصيتها واستقلاليتها العسكرية. فالحكومة تريد لهذه القوات أن تنضم إلى الجيش على شكل أفراد وأشخاص وقيادات. ومن جهتنا لا يمكن القبول بهذا الشكل".

وفي ما يتعلق بالوضع على الحدود السورية التركية في ظل العملية العسكرية التركية، قال عبدي إنه "ليست مهمة الحكومة السورية أن تجبر تركيا على التوقف. ليست مهمتها، وسلاحها واستعداداتها ليست من أجل هذه المهمة، فمجيؤها إلى المنطقة الحدودية سياسي لا عسكري"، معتبرا أن "العقوبات الحالية التي أعدّها الكونغرس الأمريكي إن دخلت حيز التنفيذ فإن تركيا ستتوقف عن الهجوم".

وعن الوجود الأمريكي في مناطق آبار النفط قال عبدي إن "الكل يعلم أن أمريكا لا تحتاج إلى النفط. هم يقولون إنهم لا يريدون أن يقع هذا النفط في يد "داعش" ويد الحكومة السورية أو القوات الأخرى، وينبغي أن يبقى الأمريكيون هنا حتى يكونوا جزءا من هذا التوازن"