أهمها السكتة الدماغية.. تعرف على مخاطر قلة النوم!

جهينة نيوز:

وجدت مجموعة من الباحثين من جامعة كاليفورنيا في بيركلي أن قلة النوم العميق تجعل الشخص عرضة للإجهاد ويزيد من القلق.

وقام فريق من الباحثين من جامعة كاليفورنيا الأمريكية حسب سبوتنيك بإجراء دراسة على 350 شخصا تراوحت أعمارهم ما بين 18 إلى 50 عاما، لدراسة تأثير النوم العميق على صحتهم وسلوكهم الشخصي.

ولاحظ العلماء كيف تتغير الحالة العقلية والإدراكية لهؤلاء الأشخاص، بالنظر لعدد ساعات النوم.

الأشخاص الذين خضعوا للاختبار تم وضعهم في مختبر خاص لقضاء ليلتين، ففي الليلة الأولى لم يناموا على الإطلاق وفي الليلة الثانية سمح لهم بالنوم.

لتعرض النتائج في اليوم اللاحق، حيث تبين تأثير قلة النوم، و لوحظ بأن قشرة الفص الجبهي المسؤولة عن القلق تعمل بشكل صحيح، ووجد العلماء بأن نسبة الإجهاد زادت بنسبة 30 في المئة.

يذكر بأن علماء من معهد كارولينا في ستوكهولم، كانو قد أكدوا بأن الأشخاص الذين يعانون من الأرق ترتفع لديهم معدلات الإصابة بأمراض القلب التاجية وفشل القلب والسكتة الدماغية.