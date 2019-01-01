أبراج الخميس 7 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٧/ ١١: يحب الاستقامة قوة وعزيمة، يحب العلم، يتميز ببعد النظر والحيطة والاتزان، يمتلك طبيعة محافظة، عنده روح الدعابة، ابداع وتجارب بالحياة، يبحث عن الجديد دائما، فصاحة لسان لتجتمع حوله الاضواء، يجتمع حوله الدعم، محب للعائلة، الاشهر القادمة اتصالات مهمة، لقاءات، تعزيز الجانب الفكري، تعامل بالعقارات، بيع او شراء منزل او سيارة او تعديل على الديكورات، ارتباط للبعض او شراكة عمل للبعض

الحمل: تاخذ نفس طويل، وابتعد عن التوترات، لا تدخل بأي التباس وتسبب لنفسك الارهاق، اليوم فارغ من اي حماية لكن يجب ان تتصرف بصبر ورصانة كي لا يساء فهمك، اهتم بصحتك، دع الامور تاخذ مجراها العفوي، تظهر استفزازات شخصية او مهنية، حاذر تشويه سمعتك، فرصة لاثبات مؤهلاتك، احد ما يتضامن مع قضيتك

الثور: نهارك يحمل لك لقاءات وانضمام لمجموعة، تقوم بعدة دعوات ولقاءات، تلتقي بصديق مخلص قديم ينقذك، اليوم متفائل وداعم لخطواتك، مستعد لاعادة النظر ببعض الاخطاء ولطي صفحة الماضي مع الاصدقاء، اطلب امنية تتحقق

الجوزاء: يبدأ نهارك المهني مسيطر ويطل على كثير من الاعمال، تتفاجأ بتغييرات تتعلق بصعيد عملك، هذه الفترة لامتحان مواهبك، عالج وضعك بحذر وكن حكيما واعط صورة جميلة، تاكد من احكامك وصيتك الطيب، ساعد احد بالمهنة او بالبيت، تواجه صعوبة اليوم، تهتم لانشغالات مالية وتساؤلات حول قدراتك لانك تشكك بنفسك، تجنب الغضب

السرطان: يبدأ نهارك بعروض وفكر، لا تتسرع بعروض مهمة، ترغب بتطوير ذاتك، تعتني بمستواك الثقافي والمهني، قوة حدسك تزيدك قوة في التعمق بالامور الغامضة، يوم للاخبار من بعيد وتستقبل زوار لمسافات بعيدة، يوم للاوراق والتحركات، وتكلف محامي لمساعدتك كن حذر بالبحث عن المغامرات، اختبار لمعتقداتك، يوم جيد للاتصالات، بيع وشراء اذا وضعك يسمح

الاسد: مشغول بادخال تعديل على ميزانيتك المالية عن طريق تعويض او تمويل، ويبدو نهارك مناسبا للتأثيرات وابتعد عن اي تجديد، لا تهمل امورك وعنايتك بصحتك، امر اداري او قانوني او تشتغل بامور محيطك، او امور رفضتها في السابق، يوم لتصفية بعض الديون والحصول على دعم مادي، صحح بعض الانطباعات السلبية عنك

العذراء: تركز على الشراكة، تخطط لتحقيق كثير اليوم، فاوض وحاور بهدوء، ابتعد عن اي حساسية، لقاء يسبب لك توتر وتفشل بسبب عنادك، حاول ان تجد قاسم مشترك، اليوم صعوبة في فهم الزوج او الزوجة، يوم مناسب لتفاوض شريكك العاطفي او العملي، عقد عمل للبعض،عرقلة ومسؤوليات عائلية ومهنية وتساؤلات عن وضع الشركاء في حياتك

الميزان: اصحى باكرا كي لا يتراكم عليك العمل، نظم وقتك لتفادي تزامن الاعمال واحترم الالتزامات المهنية والاجتماعية، يبدو اليوم ضغوطات متنوعة تتراوح بين شخصية وعملية، بامكانك ان تعوض وتطلب مساعدة حتى تنهي المهم من اعمالك، يوم مناسب لا تبالغ بصحتك، تحتاج حمية غذائية، انتبه لصحتك

العقرب: تسجل نقاط لصالحك، تكون من المحظوظين وتتحكم بامور وضع وترتفع نسبة النجاح وتمارس نشاط فني مع الاحبة وتقضي وقت جميل لتملأ فراغك، تخلص من الطاقة السلبية واتجه نحو تطهير نهارك، تشعر بالسعادة ومن الصعب ان تعيش وحيدا، تسجل اختلاف نحو الافضل، اهتمام بالاولاد او الزوار،

القوس: تركيزك على العائلة وتهتم بمتطلبات العائلة ويحمل لك جدول اعمال كثير وعرقلة تتعلق باحد افراد العائلة، كن متلهفا للاهتمام باوضاعك الشخصية او العائلية، اليوم يناسبك، تصالح وتلطف الاجواء حتى لو كان هناك توتر عائلي، تشعل النار حولك، الطاعة والولاء لعائلتك، عزز العلاقة مع افراد العائلة

الجدي: تتحسن الامور ونهارك ايجابي، لقاءات ومواعيد، نهارك منوع وقدرتك عالية على الاتصال، تعبر عن نهارك بايجابية، نهار جيد لامتحان ومعاملة ايجابية، رسالة تحمل لك خبر مفرح عن عمل تود الدخول فيه او رحلة قصيرة مفاجئة

الدلو: نهارك للمال، يحمل لك مال وكسب، حضر تحضير مسبق بالمسائل المالية، اهتمام بمسائل مالية، بداية لانطلاقة ناجحة وتوصل اهدافك، قوة وسيطرة ومطلوب تفاهم على صعيد التمويلات، عنوان نهارك المال

الحوت: القمر ببرجك تتكلف بمهمة، نهارك فيه طاقة، حاول ان تتحرك بمهارة وتكون الاول في الوصول لهدفك، احتمال تروج لاعمالك كن جريء نهارك يحمل انطلاقة، كون القمر ببرجك توازن بين ذاتك وبين الحكم على ذاتك، مسيطر على زمام الامور