نتنياهو لمنتخب كيان العدو: زيارتكم إلى الإمارات لم تكن صدفة

جهينة نيوز:

اعتبر رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مشاركة منتخب كيان الاحتلال الإسرائيلي لتصميم الروبوتات في أولمبياد دبي لم تكن صدفة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس ما يحدث "فوق سطح الماء".

وأفاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، بأن نتنياهو، استقبل الأربعاء، مع وزير العلوم، أوفير أكونيس، بالقدس، فريق كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي شارك في أولمبياد الروبوتات في دبي.

وهنأ نتنياهو، حسب البيان، أعضاء المنتخب من طلاب المدرسة الثانوية الإقليمية في مجدو، على "إنجازاتهم في المسابقة"، فيما عرضوا بدورهم على رئيس الوزراء "الروبوت الذي بنوه والذي فاز فيها بعدد من الميداليات".

وقال نتنياهو، خلال اللقاء: "هذا حقا شرف عظيم لدولة (إسرائيل). لقد كنتم في دبي وهذا ليس صدفة، فهذا يمثل ما يحدث فوق سطح الماء".

وأضاف: "هناك بطبيعة الحال تيارات تحدث تحت سطح الماء، وهذا هو أحد الأسباب لذلك. السبب لقيام دولة (إسرائيل) بإقامة علاقات مع دول كثيرة هو امتلاكنا لتكنولوجيا ولقدرات عسكرية ومدنية من شأنها مواجهة عدو مشترك. وما قمتم به يشكل زيادة على ذلك، وهذا لا بأس به على الإطلاق".