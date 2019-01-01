مشاهد من الاعتداء على سياح في مدينة جرش الأردينة - فيديو

جهينة نيوز:

نشرت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو وثقت لحظة إقدام رجل على طعن 4 سياح ورجل أمن ومرشد سياحي وسائق حافلة، أثناء تواجدهم في مركز الزوار بمنطقة جرش الأثرية في الأردن و اخرى وثقت اللحظات الاولى بعد عملية الطعن.

كما تداول ناشطون لقطات فيديو جديدة تظهر لحظة الاعتداء على السياح في جرش، والتي تسببت في إصابة 8 أشخاص.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد قال إن من بين المصابين سياحا يحملون الجنسية المكسيكية وسائحة سويسرية.

و اعلاه المشاهد الاولى للاعتداء على السياح في الاردن.