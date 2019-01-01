فيسبوك تعترف باختراق حسابتها

جهينة نيوز:

اعترفت شركة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس الثلاثاء، بوجود اختراق جديد للبيانات الشخصية لمستخدمي موقع التواصل.

وزعمت شركة فيسبوك أن اختراق البيانات الشخصية لمستخدميها لم يشكل خطرًا على بيانات المستخدمين.

وأوضحت الشركة أن اختراق البيانات جاء عن طريق مطوري التطبيقات، ووفقًا لمدير منصات الشراكة في "فيسبوك" في بيان للمطورين، "إن 11 مطورا وصلوا خلال الستين يوما الماضية إلى بيانات لم يكن من المفترض أن يصلوا إليها، لكن الشركة أوقفت ذلك على الفور، وأعلنت قيودا على الوصول للبيانات بحقهم".

وطلبت الشركة من المطورين حذف البيانات التي يحتفظون بها، مؤكدة أن لا دليل على سوء استخدامها.

وقد شهد موقع فيسبوك عام 2016 اختراق كبير في البيانات وذلك خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن طريق شركة "كامبريدج أنالاتيكا"، وبعد ذلك دشن نشطاء مواقع التواصل شعار تحت عنوان احذف فيسبوك مما دفع الشركة لإصدار بيان تطمأن فيه مستخدميها بوقف الاختراق وعمل اللازم.