العراق: خسائر التظاهرات بلغت 6 مليارات دولار

جهينة نيوز:

كشف عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، عن خسائر البلاد خلال التظاهرات.

وقال خلف في مؤتمر صحفي، إن "خسائر التظاهرات منذ انطلاقها بلغت ستة مليارات دولار"، مبيناً أن "هناك بعض الجهات تقوم بتخريب الكاميرات في الاماكن الحساسة".

واضاف: "تم توجيه هيئة الاعلام والاتصالات باغلاق القنوات المغرضة"، مشيراً إلى أن "عدداً من المخربين قاموا بإحراق عدد من الدور والمحلات".

وبين خلف، أن "ما يجري في ميناء أم قصر سبب أضراراً بالغة للمواطن"، مشيراً إلى أن "العراق لديه التزامات للحفاظ على موانئ النفط".

وأشار إلى أن "خلية الازمة التي شكلها رئيس الوزراء في انعقاد دائم لتلبية مطالب المتظاهرين".

الفرات